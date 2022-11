Padres autoconvocados reclaman afuera del Jardín 406 y exigen respuestas de la justicia

A dos semanas de las primeras denuncias, los padres del Jardín 406 demandan una acción concreta desde la Justicia.

Este miércoles por la mañana se manifestaron en la Fiscalía con intenciones de cortar la Ruta N°3 en el acceso a Comodoro, lo que finalmente no ocurrió.

Por estas horas, se reunen fuera del establecimiento educativo y exigen respuesta urgente de la justicia.

Johana, mamá de un nene del Jardín 406 sostuvo que “ningún papá tuvo respuesta de fiscalía, surgieron problemas. Hubo una mamá que fue agredida por un policía y hay muchas que no cierran”, señaló.

Sin respuestas, los papás del jardín 406 levantaron el corte en ruta 3 y 26

Por otra parte, explicó “no contamos con el apoyo de psicólogos, no sabemos sobrellevar la situación con los nenes, nadie está preparado para atender a tu hijo que sufrió abuso y que la justicia no hace nada”, indicó.

“Queremos saber por qué no hubo un allanamiento, un peritaje en el jardín, secuestro de evidencias, nadie sabe nada. Por qué no hay apoyo psicológico”, sostuvo.

“Sólo tres o cuatro padres fueron llamados de más de las 60 denuncias que se hicieron”, reclamó la mamá.

“Estamos todos en la misma lucha de diferente manera, es horrible escuchar a nuestros hijos en el estado en el que están. Lo único que quieren hacer es reubicarlos en otro jardín”, manifestó, en relación a la única respuesta que recibieron hasta el momento.

Una nena de 12 años le escribió una carta a la directora para denunciar que su mamá sufría violencia de género

CÓMO SIGUE LA INVESTIGACIÓN Y POR QUÉ NO ESTÁ DETENIDO EL PROFESOR

El jefe de fiscales de Comodoro Rivadavia, Marcelo Crettón, indicó -en diálogo con La Cien Punto Uno-, que la investigación contra el docente de música sigue avanzando, pero reconoció que “la situación de la causa es lenta por el abordaje de los hechos con los niños”, quienes aún no han declarado ante la Cámara Gesell, lo que permitirá incorporar una declaración testimonial a la causa.

Por otra parte, el fiscal indicó que el profesor acusado de los presuntos abusos no se encuentra con prisión preventiva, debido a que “no hay una formalización y , al no haberla, justamente por estar en el proceso de análisis de prueba, no hay nada formal”, y agregó que todo ese proceso lleva tiempo, sin embargo aclaró que eso “ no quiere decir que la causa no avance. Efectivamente está avanzando”.