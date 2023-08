El geólogo José Paredes advirtió que el deslizamiento del terreno que sostiene a la ruta 3 será de alrededor de una quinta parte a lo ocurrido en 1995, circunscribiéndose mayormente a la zona afectada junto al cerro Chenque, ya que no se observan agrietamientos del terreno en los alrededores.

Hay que recordar que en aquel momento el deslizamiento se produjo a lo largo de 1.000 metros de la cinta asfáltica, desplazando el terreno hacia el Este, motivando entre los arreglos provisorios un movimiento de 400.000 metros cúbicos de tierra para rellenar y compactar el nuevo área sobre el que se asentaría la cinta asfáltica a reconstruir. En esta oportunidad, las estimaciones previas dan cuenta de una masa a desplazarse del orden de los 150.000 metros cúbicos, según trascendió desde el municipio.

De acuerdo con lo que explicó José Paredes hoy, las nuevas grietas que surgen en el terreno lo hacen en muy corto tiempo, en menos de una semana desde que comenzaron los movimientos. “Esto hace pensar que en pocos días se podría liberar parte de esa carga que está fracturada –indicó el especialista, doctor en Geología, en diálogo con Actualidad 2.0-. El viernes pasado habíamos hecho un relevamiento con drones en el sector y no estaban las fracturas que luego, el fin de semana, aparecieron en redes sociales, con cerca de de 30 metros de largo. Un fenómeno así, en sólo 3 días, es mucho”.

Esa nueva grieta se observa sobre la parte baja de la ladera que sostiene a la ruta, “o sea que en la próxima marea alta a va a empezar a trabajar”, advirtió.

Paredes explicó que el movimiento que se está generando hoy se ubica por encima del que se produjo en 1995, detrás del enrocado de la playa, que es el sector que estaba protegido del efecto de las mareas. “Esto es lo que se ha movido ahora, seguramente porque la roca ya está hidratada y fracturada, por lo que el efecto de las olas sobre la base favorece que se mueva esa parte específica”.

SE ANUNCIA UNA MAREA DE 6 METROS PARA PRINCIPIOS DE SEPTIEMBRE

Paredes indicó que el Servicio de Hidrografía Naval, que divulga datos de mareas astronómicas, a partir de las posiciones de la luna, anticipó que entre los días 2, 3 y 4 de septiembre habrá mareas por encima de 6 metros, llegando a los de 6,07 metros de extensión, lo que significa que será más extensa que la del último 20 de agosto, cuando alcanzó los 4,5 metros.

Sin embargo, advirtió que el efecto erosivo se ve intensificado cuando se producen vientos del sudeste, como ocurrió el domingo de la semana pasada, mientras que si en esta oportunidad no se da ese empuje desde las olas del mar, la situación no sería tan crítica. No obstante, advirtió que el delicado estado de la roca del frente costero, que está en un equilibrio inestable, podría acelerar el proceso que está en marcha.

El geólogo explicó que la principal hipótesis apunta a la erosión del mar sobre todo el frente de la costa, pero al mismo tiempo añadió que es difícil atribuir todo el proceso a una sola causa, ya que puede haber una interacción de varios factores.

“Lo que así está claro es que la roca ya está fracturada, con grietas adentro y a esto se suma la contribución de la humedad del mar, lo que se va cargando sobre la roca. La parte más afectada es la que está cerca del mar y no podemos decir cuándo se producirá el deslizamiento –aclaró-. El asunto relevante es que siendo la parte inferior la más inestable, al desplazarse va a sacar sustento a todo lo que está en la ruta, por lo que va a ser una reacción en cadena, moviendo primero lo que está más cerca del mar y después generando unos escalones hasta llegar a la ruta”.

El especialista descartó que el movimiento tenga algún tipo de vinculación con las explosiones que se hicieron a principios de año para quitar carga en la parte alta del cerro. “Yo pensaría que no”, respondió ante esa consulta. “El detonante ha sido la grieta en la ruta, pero el problema está mucho más abajo”.

QUÉ DICE EL PRONÓSTICO

Tanto Walter Maza como Aldo Sánchez, meteorólogos consultados por ADNSUR, coincidieron en la proyección de la marea astronómica en más de 6 metros para principios de septiembre, pero también hicieron la salvedad de que la diferencia con el 20 de agosto estuvo dada por el viento sudeste.

Sánchez, por su parte, aclaró que habrá que ver cómo evoluciona la situación, ya que si bien hay una depresión prevista para el sábado 2 de septiembre, lo que puede dar pie al origen de vientos, si esa merma de presión transcurre muy rápido, la marejada no será de las mismas características que en la oportunidad anterior.