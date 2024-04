Volvimos a la rutina de trabajo después de un fin de semana y al parecer hasta Whatsapp se quedó “sin fuerzas”. Este miércoles por la tarde, el servicio de mensajerías quedó "mudo" poco después de las 15.

Si bien todavía no se sabe cuál fue el causante del corte en el servicio de Meta, algo es seguro, los usuarios de las redes sociales van a aprovechar el evento para hacer memes.

Para las 15.55 del miércoles ya se había registrado un pico de inscripciones a Telegram, otro de los servicios de mensajería instantánea más usados del mundo, y Whatsapp todavía no había vuelto a funcionar con normalidad como para reclamar su monopolio en estas latitudes.

“Los mensajes salen pero no llegan, las tildes se mantienen solitarias, grises y sin respuesta”, comentaban los usuarios y muchos de ellos aprovecharon el silencio para usar las redes sociales o entrar a sus casillas de mail.

Además, otros productos de Meta quedaron “en jaque” durante la jornada, como fue el caso de Instagram, que también dejó de funcionar a la par que Whatsapp. Para las 16 los servicios habían empezado a reestablecerse, pero falta la palabra oficial de la compañía sobre qué ocurrió.

La falla de Whatsapp e Instagram fue global no sólo porque afectó a usuarios de todo el mundo, sino porque no estuvo vinculada a un país en particular sino a las plataformas en sí mismas, informó el sitio NetBlocks.