Salvaje ataque de 16 perros a un nene de 9 años: "mi hijo no se puede mover"

Un salvaje ataque de una jauria a un nene de 9 años mantiene conmocionada a la población de Mar del Plata.

El niño fue atacado por un grupo de 16 perros, fue identificado como Gustavo, y lo trasladaron de urgencia al hospital. Fuentes médicas informaron que se encuentra fuera de peligro.

“Fue el lunes cerca de las 9:30. Estaba cambiando a mi bebé de 6 meses cuando mi hijo salió de casa y empecé a escuchar los gritos. Cuando salgo, veo que un montón de perros me lo estaba mordiendo, por todos lados”, relató Natalia, madre de Gustavo.

En diálogo con 0223, la mujer reconstruyó el hecho: “Maximiliano, el hermano de mi vecina, comenzó a intentar sacarlo cuando, según me contaron, se escuchó un chiflido y ahí los animales se fueron. Pensé que los perros me mataban a mi hijo”.

“Sabemos que no es la primera vez que los perros de por acá muerden a alguien pero nunca había sido tan de gravedad”, indicó Natalia. Su hijo, tras ser rescatado, fue trasladado Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil, en donde esta mañana recibió el alta médica.

La madre de Gustavo también conversó con TN y relató: “Lo estaban atacando los perros como si fuese un trapo sucio. Maxi lo levantó todo ensangrentado, con el perro enganchado en la pierna. Yo estaba en shock, viendo como le caía la sangre”.

En relación al chiflido mencionado por Natalia, el mismo provino del dueño de la finca en la que vive la jauría. Gustavo sufrió heridas en los brazos, las piernas, la cabeza y el pecho.

“Mi hijo no se puede mover, le duele todo. Por suerte, nunca perdió la conciencia. Nada más cuando entró a cirugía me decía ‘mami, no te vayas’, y me pedía perdón”, contó Natalia.

Tras el hecho, ocurrido el pasado lunes por la mañana, Gustavo fue internado e intervenido quirúrgicamente para sanar todas sus heridas. Este miércoles fue dado de alta y ya se encuentra en su casa.