“Siento que me gatillan en la cabeza”, recordó Dana Pontoriero, tras 24 horas del grave ataque de su ex pareja, Juan Reina, al que sobrevivió gracias a la rápida intervención de la Policía de la Ciudad.

“Gatillaba, gatillaba y la bala no salía”, relató la sobreviente en diálogo con Radio Continental. Julián Alberto Reina, su ex novio, de 39 años, corrió detrás de ella hasta que logró interceptarla e intentó matarla con un arma de fuego en plena calle.

En ese momento, un agente de la Policía de la Ciudad actuó en su rescate e intervino, disparándole al agresor.

Dana reveló que, días atrás, Reina ya había ido a buscarla y reconoció que, de no haber sido por la intervención policial, hoy podría ser una nueva víctima de violencia de género.

Según pudo reconstruir del terrible episodio, Reina la sigue durante varios metros hasta que acelera el paso y logra agarrarla: “A partir de ahí siento que me gatillan en la cabeza, por lo que pude escuchar en uno de los videos fueron tres veces. Yo recuerdo que él se pasa delante mío y sigue intentando hacer funcionar el arma, que no podía. Gatillaba, gatillaba y la bala no salía”, relató.

Personal trainer y psicólogo deportivo, quién es el hombre que intentó a matar a una joven chubutense en la calle

La joven, en un principio, creyó que la pistola con la que la amenazaba era de mentira.

“Yo ahí creo que el arma era de juguete y le dije ‘qué estás haciendo, estás loco’. Cuando me doy cuenta de sus intenciones de seguir intentando gatillar veo que viene un patrullero y salgo corriendo hacia él y puedo parar”, explicó Dana, quien asegura que fue algo premeditado.

EL PRIMER ATAQUE DE LA SEMANA

Dana contó que el pasado lunes había vivido una situación de hostigamiento con el agresor, quien ahora está imputado por tentativa de femicidio.

Intento de femicidio: la ex pareja quiso asesinar a una joven de Chubut, la salvó la policía y quedó registrado en un video

“El lunes él estuvo esperándome en la esquina unas cuántas horas porque quería hablar conmigo. Yo le decía que no tenía nada más que hablar con él porque la relación ya estaba terminada, pero él estuvo esperándome unas cuántas horas y también ese día hubo un pequeño forcejeo que fue su primera actitud violenta. Justo venía un patrullero también y lo demoraron, pero no hice la denuncia”, reveló.

Finalmente, quiso dedicarle un mensaje de agradecimiento a los agentes que la ayudaron: “A los policías que me salvaron agradecerles porque estuvieron en el momento justo y me pudieron también contener en todo momento. Cuando caí en noción de lo que estaba pensando una mujer policía estaba abrazándome y todos preguntándome si necesitaba algo. Pudieron salvarme la vida”.

Emergencia por temporal de lluvia en Esquel: se desbordó un arroyo, hay calles inundadas y clases suspendidas

Por estas horas, el hecho está siendo investigado por la fiscalía de la zona, a cargo de José María Campagnoli y la causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 62, a cargo de Patricia Susana Guichandut.