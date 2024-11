Jeannette, madre de Néstor Soto , quien confesó el asesinato de la influencer Catalina Gutiérrez en Córdoba, se pronunció por primera vez desde el trágico hecho, ocurrido hace casi cuatro meses. En una extensa entrevista con el medio El Doce, la mujer aseguró que su hijo "no es ningún psicópata" y que su salud mental se deterioró al punto de traicionarlo . "Nadie se lo esperaba. La cabeza le falló y pudo haberle pasado a cualquiera", dijo, enfatizando que, en su opinión, Catalina no fue el objetivo directo, sino alguien que "se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado".

La mujer explicó que Néstor soñaba con ser arquitecto y que el estrés de la facultad habría agravado su situación emocional. “Yo veía que estaba estresado, viviendo algo que no le había pasado en otros años", sostuvo, argumentando que el vínculo entre su hijo y la víctima no era tóxico ni obsesivo. "No existía enamoramiento ni una relación romántica; Catalina era una amiga más del grupo. Lo que pasó fue algo que podría haber sucedido con cualquier persona", insistió.

Jeannette comentó que su hijo "asumió su responsabilidad desde el primer momento". Añadió que Néstor no intentó evadir su culpabilidad : "No quiero que quede absuelto ni nada, él cometió el delito y está donde tiene que estar. Pero como madre, duele mucho porque no estaba para eso".

En relación a las condiciones mentales de Soto, la mujer asumió cualquier comportamiento psicopático y reiteró que no odiaba a Catalina ni a las mujeres en general. "Está destrozado. Estamos muertos en vida, él lo hizo y sabe que merece estar detenido, pero no era un monstruo", sostuvo. Además, lamentó no haber podido brindarle apoyo psicológico antes del hecho. "Ojalá hubiera tenido los medios para pagarle a un psicólogo privado, pero no fue posible", confesó.

Hacia el final de la entrevista, Jeannette envió un mensaje a los padres de Catalina Gutiérrez: "No nos va a alcanzar la vida para pedirles perdón. No puedo imaginar su dolor, pero lo único que puedo decir es que mi hijo asumió la responsabilidad desde el primer momento; nunca intenté esconderse ni ocultar lo que hizo".

Detalles del crimen que conmocionó a Córdoba

El crimen de Catalina Gutiérrez se estremeció a Córdoba y al país entero. La joven, de 21 años, salió de su hogar en el barrio Inaudi la noche del 17 de julio, alrededor de las 21 horas, para recoger a Soto en su departamento en la calle Podestá Costa. La pareja tenía planeado asistir a una reunión con amigos de la facultad en el shopping Patio Olmos. Sin embargo, en el domicilio de Soto se habría desatado una discusión que culminó en una violenta agresión: Catalina fue golpeada y estrangulada.

Según las investigaciones, cerca de las 22.20 horas, una cámara de seguridad captó el paso del auto Renault Clio de Catalina en la avenida Valparaíso, conducida por Soto, quien la llevaba inconsciente o posiblemente ya sin vida. Más tarde, el joven abandonó el vehículo en el barrio Ampliación Kennedy y trató de incendiarlo para borrar cualquier evidencia. Sin embargo, familiares y amigos de Catalina lograron localizar el coche utilizando el rastreo de su celular y encontraron el cuerpo de la joven en el asiento trasero.

Días después del crimen, Soto confesó el feminidio y desde entonces permanece en prisión en la cárcel de Bouwer. Actualmente, enfrenta cargos por homicidio calificado por alevosía y violencia de género, delitos que en caso de ser condenado podrían acarrearle la pena de prisión perpetua.

Con información de TN, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.