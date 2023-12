Revelaron la verdad sobre la internación de Pocho Lavezzi: "Tiene que empezar una terapia"

En las últimas horas trasladaron al Pocho Lavezzi hacia Buenos Aires en un avión sanitario. Según revelaron algunas versiones, el ex futbolista se encuentra internado en la misma clínica de rehabilitación en la que estuvo el cantante Chano.

A partir del “shock nervioso” que sufrió Ezequiel Pocho Lavezzi en Punta del Este, su familia tomó la decisión de internarlo en un centro médico especializado en adicciones.

La novedad fue confirmada por Yanina Latorre, que se encuentra reemplazando a Ángel de Brito en la conducción de LAM. "No está en condiciones de ir a Rosario” y que "lo internaron en el centro donde estuvo Chano, Gens, que queda en Boulogne. Se trata de un centro donde te ayudan a estabilizarte y a recuperarte. Primero tenés que atravesar una desintoxicación, después por una medicación y empezar una terapia”, dijo Latorre.

“Lo que me cuentan a mi es que él se resistió muchísimo, no fue fácil. Pero no es que a él le pase esto, le pasa a casi todos y hay dos maneras de entrar. Una es con el consentimiento y otro es cuando interviene la policía o la Justicia pero este no es el caso porque él entró por su propio consentimiento”, destacó la conductora.

Según Latorre, el deportista “no quiere estar ahí. Lo llevaron, pero no habría quedado internado porque él no se quiere quedar. Entonces, él se comprometió a empezar un tratamiento a domicilio, estando en su casa y en el caso que esto no funcione, él ya firmó el consentimiento. Hace tiempo que se lo venían recomendando pero a mí me dicen que él viene con esto hace ya un tiempo largo”, agregó Latorre.

El hijo del ex jugador publicó un mensaje en sus redes sociales este jueves por la noche: “Para todos aquellos que se preocuparon por mi papá, se encuentra bien”, aclaró y sumó: "Dejen de inventar versiones porque detrás de esto hay una familia”.