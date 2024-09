Recorre más de 3000 kilómetros caminando para homenajear a los tripulantes del ARA San Juan y llegó a Comodoro Rivadavia. Se trata de Guillermo Tibaldi, Capitán de Navío de 68 años y que fue comandante del mencionado submarino.

"Llevó 1.600 kilómetros recorridos aproximadamente, difundiendo en cada lugar que puedo la memoria de mis compañeros", señaló. Cabe recordar que el Submarino ARA San Juan naufragó en noviembre de 2017.

En su paso por la ciudad, Tibaldi contó su historia. “Yo fui comandante del submarino San Juan, hice mi carrera ahí. En 2019, a dos años del naufragio llevé adelante mi primera expedición homenaje que fue unir corriendo el muelle del submarino San Juan con la cumbre del Aconcagua, con el fin de hacer un memorial en Mar del Plata que no teníamos”, reveló.

“Me acompañaron miles de personas, instituciones, empresas y hoy los que vayan a Mar del Plata pueden ver el hermoso memorial que esta entre la base naval. Es un lugar público donde los familiares se convocan y hacen la vigilia el 15 de noviembre, el día del naufragio del ARA San Juan”. añadió el Capitán de Navío.

De esta forma, reveló que decidió hacer esta nueva expedición “un poco impulsado por eso, un poco porque me gustan las aventuras, sino no lo estaría haciendo, me gustan los desafíos”.

Hace un par de años estuve en la zona de Ushuaia, en el pueblo de Puerto Almanza donde fue el último lugar donde se los pudo saludar desde tierra al submarino. Hay una escuela que inauguraron a pocos meses del naufragio, le cambiaron el nombre y le pusieron ‘44 héroes de San Juan’. Cuando estuve en Puerto Almanza, aprecié que no había nada a la vista y dije por qué no asumir el compromiso de erigir un memorial en esta escuela”, explicó.

“Ahí me largué a planificar esto, intentando unir el muelle del submarino San Juan con esta escuela en Puerot Almanza. Son 3.000 kilómetros, llevó 1.600 aproximadamente, corriendo, caminando, difundiendo en cada lugar que puedo la memoria de mis compañeros y con el fin de poder el 15 de noviembre próximo estar erigiendo ese memorial”, concluyó.