"En la esquina de Charly García y Alejandro Lerner": el barrio de una ciudad patagónica que lleva el rock nacional en sus calles

Charly García, Alejandro Lerner, Luis Alberto Spinetta, Palito Ortega, Pappo. Con tan solo escuchar los nombres, se activan sensaciones que nos conectan con distintas emociones y nos llevan a activar algún recuerdo de alguna canción guardada en la memoria. Es por eso que recorrer las calles del barrio ECOR I es sentir un poco del rock nacional al caminarla; cada rincón parece resonar con las melodías de estos icónicos artistas. La atmósfera está impregnada de nostalgia y alegría, invitándonos a recordar esos momentos inolvidables que nos regalan sus canciones.

No hay quien no se quede mirando los carteles de sus calles, recordando alguna canción o melodía. Llevan nombres de los íconos del rock argentino, y son sin duda, un homenaje a los grandes artistas. Cada cartel es un tributo a la historia de nuestra música y un recordatorio de que el rock argentino vive en el corazón de todos nosotros.

El primer puntapié de la idea de rendir homenaje a nuestros grandes músicos surgió allá por el 2013 cuando un vecino se estaba por mudar al barrio ECOR I de la ciudad de Plottier, en Neuquén, y convencido de que no quería que su calle llevara cualquier nombre comenzó a darle forma a su proyecto. Así comenzó una emocionante aventura que daría vida a un proyecto apasionante: rendir homenaje a nuestros grandes músicos. Con entusiasmo, logró transformar la identidad de su barrio, rindiendo un verdadero homenaje, uniendo a la comunidad en torno a la música que nos define.

"La idea surgió cuando vi que estaban colocando el mombre de las calles y no quería que me tocara un nombre que no me gustara o no me representara, quería que mi calle lleve un nombre que me represente, que tenga identidad; entonces agarré un plano del barrio y empecé a colocarles nomrbs de cantautores del rock nacional", contó a ADNSUR, quien actualmente forma parte de la comisión vecinal.

"Varios de los artistas que vinieroon a mi mente estaban vivos, pero por trayectoria y reoncoimiento teníamos la posibilidad de que tuvieran su homenaje en vida y no lo que siempre pasa que nos acordamos cuando fallecen", agregó.

Fue así que Raúl preparó el mapa con todos los nombres, envió el proyecto al municipio para designar las calles del barrio naciente con el nombre de artistas del rock nacional, y tuvo un gratificante acompañamiento. La idea se puso en marcha y hoy vive en la calle Gustavo Cerati.

Roberto Sanchez (Sandro), Leonardo Fabio, Miguel Abuelo, Juan Alberto Spinetta, Federico Moura, Charly García, Norberto Napolitano (Papo), Alejandro Lerner, Pedro Aznar, son otros de los nombres que finalmente están en los carteles del barrio que se encuentra en la zona oeste de Plottier, al sur de la Ruta Nacional 22.

"Fue más que nada para ponerle valor a lo nuestro, a nuestros cantautores y pensando en homenajearlos en vida. Esa fue la idea que pusimos en marcha con nuestros vecinos y vecinas", afirmó.

LA VISITA DE PEDRO AZNAR

Hace pocas semanas, a fines de agosto, el barrio recibió la inesperada visita del cantante, multiinstrumentista, compositor, poeta y productor argentino Pedro Aznar, quien se encontraba en Neuquén para brindar una serie de shows en el marco de su gira que celebra los 50 años con la música, y decidió- sin dudarlo- ir a conocer la calle que lleva su nombre.

Ante la mirada y el reconocimiento de los vecinos- que destacaron su humildad y calidez- el cantautor manifestó su felicidad y agradecimiento. Y decidió compartir imágenes en su calle.

LA SORPRESA DE ALEJANDRO LERNER

En septiembre del 2023, Alejandro Lerner llegó hasta la calle que lleva su nombre, hasta la esquina que cruza con la calle Charly García, llegó en persona el célebre músico argentino, ante el asombro de los vecinos.

"Wow! !¡Muy emocionado y honrado por este reconocimiento! !Una calle con mi nombre!" publicó en su cuenta de Instagram.

El letrero fue instalado en el año 2021 y el músico había publicado en sus redes sociales acerca de la nueva conexión que tenía con Charly García.

Otra calle que también cruza con Alejandro Lerner es la denominada Nito Mestre. El propio cantante de Sui Generis agradeció el reconocimiento.

"Por ahora nos visitaron Aznar y Lerner, pero esperamos que en algun momento llegue Nito Mestre, Raúl Porchetto, Leo Dan o Palito Ortega, que son algunos que estàn con vida aún. Tenemos tratativas de que en algun momento que otro artista venga a sacarse una foto", dijo entusiasmado Rovira.