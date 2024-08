Cerca de 46 trabajadores de la Cooperativa del Hospital Alvear reclaman la falta de pago de sus sueldos, con una demora que lleva más de un mes, a un sueldo que consideran “bajísimo” teniendo en cuenta los altos costos de vida de la ciudad.

En diálogo con ADNSUR, Natividad, una de las trabajadoras explicó que “hace un mes y medio que la jueza tiene la cuenta bloqueada de la Cooperativa del Alvear”, y por tal motivo no pueden cobrar sus haberes.

Al respecto, señaló que "la situación no da para más, la presidenta no nos comunica nada a nosotros. Ella dice que dependemos de la jueza que se destrabe la cuenta". Y continuó comentando los problemas económicos a los que se enfrentan. “No tenemos para pagar el colectivo, la luz, el gas. Hace un mes y medio no cobramos. Venimos todos los días a trabajar, no queremos abandonar nuestra fuente de trabajo porque tenemos miedo de perderla”.

Previo a esta falta de pago, comentó que “hubieron compañeras que fueron ‘mal echadas’. “El embargo respondía a dos juicios que se habían hecho de sus compañeras de trabajo que fueron socias y luego echadas”.

“Ahora quedamos 46 trabajadores. Bastante gente se fue porque no se puede seguir trabajando si no sabemos si vamos a cobrar”, manifestó.

Otra de las trabajadoras sostuvo, “hacemos reclamo por el sueldo bajísimo, cobramos 200.000 pesos, no nos tienen en cuenta, porque ya hace años que estamos trabajando”.

Y comentó, “somos trabajadores de limpieza, cocina, una parte lavadero, mantenimiento, esterilización, quirófano, mucamas. Es tema de la cooperativa, porque las chicas hicieron juicio a la presidencia a la cooperativa”. Y aclararon que el Hospital Alvear “no tiene nada que ver” en el conflicto que describen.

“Siempre esta cooperativa ha tenido problemas, siempre fue mal dirigida, la última presidenta echó mal a la gente, porque vos tenés que llamar a todos los socios y hacer votación para que se eche y esta persona es tan autoritaria que directamente echa sin consultar", denunció.