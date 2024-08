Docentes de la Universidad de la Patagonia van al paro por 72 horas

En línea con la medida dispuesta por los gremios universitarios de todo el país, el lunes próximo se iniciará una medida de fuerza en la Universidad Nacional de la Patagonia, en reclamo por una recomposición salarial que refleje una mejora real, por sobre los porcentajes otorgados, en forma unilateral, por el gobierno nacional.

“Nosotros tenemos un desfase de alrededor del 51 al 57%, no es parejo porque hay docentes que dejaron de cobrar la ‘Garantía Salarial’, o los del CUP que dejaron de percibir el FONID -detalló Verónica Botto, secretaria adjunta de la Asociación de Docentes Universitarios en Comodoro Rivadavia-. Pero el promedio es de alrededor de un 52%, que los salarios quedaron por debajo de la inflación en lo que va del año”.

Además de la pérdida de poder adquisitivo del ingreso frente a los precios, Botto advirtió que desde este mes comenzaron a aplicarse los descuentos por el impuesto a las ganancias, con lo que “algunos docentes cobraron menos este mes que el anterior”, pese a la actualización del 7,5% que dio el gobierno nacional, “en forma unilateral”.

Paro docente: ATEN se manifiesta en Casa de Gobierno

La dirigente criticó que el gobierno nacional está aplicando una discusión unilateral, ya que el mes pasado otorgó un 4% para recomponer parte del atraso salaria y un 3,5% para actualizar el último mes en base a la inflación.

“Si hubiera sido una propuesta, nosotros la habríamos rechazado, pero en realidad es un ofrecimiento único, al que ellos llaman ‘paritaria’, pero no se discute nada. Es lo que hay y listo”, refirió.

PARO POR 72 HORAS DESDE EL LUNES

Luego de esa comunicación, las federaciones sindicales del sector se reunieron el lunes para plantear un plan de lucha, que tendrá distintas modalidades, pero en el caso de las dos ramas de CONADU se acordó por 72 horas, que es la tiene alcance sobre los docentes de la Universidad de la Patagonia.

Los gremios universitarios convocan a un paro y no darán inicio al cuatrimestre

“La medida se va a mantener, pese a que el gobierno llamó a una nueva reunión paritaria para el viernes a las 17 horas, tratando de desarmar esas medidas -dijo Botta, en diálogo con Actualidad 2.0-. El gobierno dice que nos actualizó los salarios en un 71%, pero es una mentira total”.

Con relación al mismo tema, Botto advirtió que esperan que el gobierno reconozca el deterioro del salario. “La ministra Pettovello lo ha hecho puertas para adentro, lo mismo que el secretario (de Educación), pero no lo reflejan y la inflación sigue aumentando de un modo que no hace falta que yo lo explique. Tenemos muchos docentes por debajo de la línea de pobreza. Si el gobierno no reconoce esto y hace un plan razonable para avanzar, no veo factible que se levante la medida”.

Conflicto docente en Neuquén: ATEN pidió una nueva negociación y se tensa la relación con el gobierno

La dirigente también advirtió que el presupuesto para gastos de funcionamiento no ha sido debidamente actualizado.

“En Comodoro acaban de mandar un mail, avisando que hay recorte, por ejemplo, en los servicios de limpieza, porque no nos está alcanzando para cubrir todos los servicios -indicó-. Entonces tampoco es cierto que lo resuelto el tema funcionamiento.