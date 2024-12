Este viernes 27 de diciembre, América Melión, vecinalista del barrio Restinga Alí, reclamó por el ordenamiento y cuidado ambiental en la playa del barrio. "Dejaron una mugre total", señaló.

Así lo remarcó en el marco de una inauguración de juegos para niños en un sector del barrio. Melión se quejó de la mala educación de los vecinos que vinieron a disfrutar de un día caluroso en la playa de la zona norte, además de la falta de ordenamiento del espacio.

“Cuando se habilita una playa, necesitamos que se venga a hacer un ordenamiento, porque ayer fue un caos esto. La gente no respeta nada, no respeta al prójimo, insulta, se mete en cualquier lado, arriba de los lugares donde tienen que estar los chiquitos, andan niños”, comenzó diciendo.

“No pasó una desgracia ayer porque Dios no lo permitió, pero necesitamos ordenamiento acá en Restinga si vamos a seguir con que la playa sea abierta a todo el mundo”, agregó.

De esta manera, reconoció que “la gente de Restinga se tiene que ir a otro lado porque no quiere ver lo que está pasando”.

“Tenemos una mugre total. Ayer dejaron una mugre espantosa. Hay tachos, los rebalsaron, tiraron al costado, tiraron en la playa. Está muy feo todo”, señaló la vecinalista del barrio de la zona norte.

“Hoy hay alegría porque vamos a inaugurar un espacio de juegos para los niñitos y esperamos que lo cuiden. Así como le pedimos a la gente que viene acá a Restinga que cuide, por favor, porque mañana u otro día de este verano van a querer venir y no les va a gustar cómo lo van a encontrar si no hacen nada”.

“Entonces que la gente cuide, que cuide los juegos, que no hagan lo que hicieron en el barrio Don Bosco, con ese hermoso parque que hicieron, lo rompieron todo. Esto es para los niños, no es de América Melión, no es de la Municipalidad, no es de Martínez, no es de Othar. Esto es de los niños, hay que cuidarlo. Los que vienen de afuera, los de Restinga, hay que cuidarlo”, concluyó.