Miguel Alejandro, un joven de 23 años, se transformó en toda una sensación en Comodoro Rivadavia gracias a su alegre y llamativo estilo de trabajo como repartidor.

El trabajador se volvió popular en la ciudad petrolera por usar un distintivo casco con forma de conejo, el cual llama la atención de pequeños y grandes. Con su amabilidad y buen humor, Alejandro alegra a los clientes a los que les entrega sus pedidos.

"Todo surgió de TikTok por un video de motoqueros de Buenos Aires que usan funda de casco tipo diablo, abejas, oso, todos los animales", indicó Alejandro en diálogo con ADNSUR.

Posteriormente indicó que "yo utilizo este casco por seguridad, pero también porque me gusta ver las sonrisas que genera en las personas".

"La gente me saluda, se saca fotos conmigo, incluso a veces los policías y agentes de tránsito. Lo que más me gusta es ver la emoción y las sonrisas de los niños cuando me ven. Trato de ser amable y alegrar el día de todos los que me cruzo", comenta Alejandro con orgullo.

La actitud positiva y el distintivo atuendo de Miguel Alejandro lo convirtieron en todo un ícono local, demostrando que hasta en las tareas más cotidianas se puede encontrar la manera de alegrar y sorprender a los demás.

Intervenida con IA, editada y redactada por un periodista de ADNSUR