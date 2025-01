Con la llegada del verano, aumenta la actividad al aire libre y, con ello, la exposición a especies ponzoñosas que habitan la región.

Ante la aparición de ofidios y arácnidos en zonas cercanas a domicilios, la División de Zoonosis de la Unidad de Gestión Descentralizada Zona Sur de la Secretaría de Salud de Chubut brinda recomendaciones sobre cómo actuar.

En la zona habitan tres especies de importancia médica: Un ofidio (la yarará ñata) y dos arácnidos (la viuda negra y la araña violín).

Estas especies tienen toxinas que pueden provocar daños e incluso la muerte si no se tratan adecuadamente. Afortunadamente, hay antídotos disponibles tanto en el Hospital Regional Dr. Victor Manuel Sanguinetti en Comodoro Rivadavia como en el Hospital Rural Sarmiento.

CÓMO PREVENIR LAS PICADURAS DE UN ANIMAL PONZOÑOSO

La veterinaria Alcira Sandoval, a cargo de Zoonosis en Comodoro Rivadavia, mencionó las medidas de prevención:

Usar vestimenta adecuada en zonas donde se conozca la presencia de serpientes, como pantalones largos y calzado cerrado.

No caminar descalzo.

No introducir las manos en huecos de árboles, cuevas, nidos y/o fogones abandonados.

En caso de mordedura o picadura, es importante mantener la calma para evitar que el veneno circule rápidamente por el cuerpo. No se deben hacer torniquetes, cortes, aplicar hielo o succionar la herida. Tampoco se deben tomar café, bebidas alcohólicas o energizantes.

En los domicilios y patios, se debe mantener el pasto corto, libre de malezas; limpiar los interiores, retirar elementos donde se puedan refugiar arañas y evitar la acumulación de residuos que puedan atraer a roedores, que son uno de los alimentos de las serpientes.

A DÓNDE ACUDIR EN CASO DE UNA PICADURA O MORDEDURA

Ante un ataque de un animal ponzoñoso, se debe concurrir al hospital cabecera de inmediato. Mientras tanto, se puede lavar la herida con agua y jabón blanco, y cubrirla con un apósito limpio y seco, pero no intentar otras acciones.

En el caso de las arañas, Sandoval aconsejó "no intentar aplastarlas porque se asustan cuando y es ahí cuando, como defensa, produce la picadura. Entonces es mejor correrlas del contacto con la piel con algo antes que intentar matarlas en ese momento".

Asimismo, no hay que tratar de atrapar el animal que provocó la mordedura o picadura. Con recordar cómo es (color, forma, tamaño) será suficiente para comunicar al personal médico y que brinde el tratamiento adecuado.

LAS ESPECIES PRESENTES EN LA ZONA

La yarará ñata adulta mide aproximadamente 60 centímetros, tiene aspecto rugoso, y la cabeza es marcadamente triangular. Su tamaño, coloración marrón y los dibujos de la piel le proporcionan un excelente camuflaje para los lugares donde vive, lo cual incrementa la probabilidad de encuentros no deseados con el humano y eventualmente la ocurrencia de mordeduras. No obstante, no son agresivas, solo atacan si se sienten amenazadas.

Mientras que las yarará o las viudas negras se encuentran generalmente en zonas periurbanas, y es habitual encontrarla en zonas de chacras o en los cerros, las arañas violinistas o de rincón son intradomiciliarias. Es decir, se puede encontrar detrás de los muebles que no se corrieron en años, o en otros rincones oscuros de la casa. Sandoval comentó que "se las reconoce porque sus telas son desorganizadas y porque tienen en su cuerpo un dibujo como de un violincito". Sus patas son largas en relación con su cuerpo y son pequeñas, miden de 8 a 30 milímetros.

"Produce una lesión dermonecrótica-hemolítica, como si fuera un mármol con líneas oscuras producidas por la necrotoxina", acotó.

En el caso de las arañas de la especie latrodectus (viuda negra), se las reconoce por su cuerpo negro con un dibujo rojo en su abdomen central. Suelen estar afuera, en la zona rural o periurbana, si bien se han registrado situaciones en algunos patios.

Las arañas con toxinas suelen tejer telas muy desorganizadas, las viudas negras como un ovillo mientras que las arañas violín tejen telas donde no se reconocen líneas precisas. Precisamente, la veterinaria destacó que las arañas que tejen las telas más típicas suelen ser inofensivas.

Con información de la División de Zoonosis de la Unidad de Gestión Descentralizada Zona Sur, intervenida con IA, editada por un periodista de ADNSUR