Tiene 56 años, trabajó casi 20 años en la sucursal del Banco Santa Cruz y teme no volver a conseguir empleo

La Asociación Bancaria denunció este martes el cierre de la sucursal del Banco Santa Cruz en Comodoro Rivadavia y el despido de todos sus empleados.

Jorge Uliarte, secretario general de La Bancaria, dialogó con ADNSUR y reveló que "vinieron a cerrar la sucursal y a desvincular a la gente".

El dirigente sindical denunció además que no les permitieron ingresar al edificio y adelantó que solicitaron la intervención de la Secretaría de Trabajo. "Los tres compañeros que trabajaban en la sucursal tienen una crisis de nervios. Necesitamos darles tranquilidad sobre cuál será su destino", reclamó.

INCERTIDUMBRE DE UN TRABAJADOR QUE ESTUVO 20 AÑOS EN EL BANCO SANTA CRUZ

Alfonso Medina, un trabajador despedido del Banco Santa Cruz, tiene 56 años y habló con ADNSUR sobre la incertidumbre que sufre en relación a su futuro.

“Ahora que tengo más tranquilidad para analizar lo sucedido, recién empieza a caer la ficha de que nos hemos convertido en parte del grupo de desempleados del país. Además, nos enfrentamos a una situación realmente difícil de aquí en adelante. Después de tantos años, casi 20, entregados a esta institución, de un día para el otro nos quedamos sin nada, sin explicaciones”, indicó.

Asimismo, el trabajador reveló que "estoy más cerca de la jubilación que de los años que me quedaban de actividad laboral. A mi edad, 56 años, es prácticamente imposible que pueda volver a trabajar en el sistema financiero, ya que en los bancos no suelen tomar a personas mayores de 30 años. Imagínate a los 56. Esto se presenta como un gran desafío para mi familia, con dos hijos en la universidad y mi esposa recientemente jubilada. Ahora tengo que ver cómo vamos a sobrellevar esta situación".

Según el relato de Alfonso, "ese día martes, a pocos minutos del cierre de la jornada laboral, llegaron a la sucursal el representante de recursos humanos de la casa central y un escribano. Ya no quedaba casi personal en la sucursal cuando procedieron a cerrarla. Nos reunieron a todos los empleados y uno de los enviados de la Corporación Financiera que maneja el Banco Santa Cruz, cuya central está en Buenos Aires, nos comunicó que por decisión del Directorio la sucursal no era rentable y por lo tanto habían decidido cerrarla".

"A partir de ese momento, quedábamos desvinculados de la empresa. No nos dieron la posibilidad de reubicar en otro lugar, simplemente nos informaron que la liquidación final estaría lista para el viernes, cuando tendríamos que firmar el acuerdo de desvinculación por el cierre de la sucursal. No nos dieron más explicaciones".

Por otro lado, Alfonso manifestó que "no nos mostraron ningún acuerdo que estableciera la posibilidad del banco de cerrar la sucursal y las condiciones de desvinculación de los empleados. Simplemente nos informaron que a partir de ese momento quedábamos desvinculados de la institución".

En cuanto a la reacción de los trabajadores, "en ese momento, la noticia nos tomó por sorpresa y no tuvimos tiempo de analizar qué hacer después. Ni siquiera pudimos intentar llegar a un acuerdo, ya que todo vino impuesto de esa manera, sin darnos ninguna opción. Recién ahora, con más calma, puedo analizar la situación y darme cuenta de lo abrumado que me siento por lo que está sucediendo después de tantos años de trabajo. Como bien decía ayer, ya no somos jóvenes de 21 años que salen a conseguir trabajo rápidamente".

"Recién ahora, con más tiempo para procesar lo sucedido, me doy cuenta de la situación en la que me han dejado. No es tanto el miedo a no poder conseguir trabajo, sino la incertidumbre de qué va a ser de mí de aquí en adelante. Me faltaban 9 años para jubilarme, y en el sistema previsional argentino se toman los últimos 10 años de aportes para calcular la jubilación. Estar tan cerca de la edad jubilatoria y quedar en esta situación sin saber cómo continuar es realmente angustiante".

Para empeorar las cosas, "no es solo nuestra situación particular en esta ciudad, sino que es algo que está sucediendo a nivel nacional, con mucha gente en las calles y un alto índice de desempleo. Esto hace que la perspectiva de encontrar un nuevo trabajo sea aún más difícil", cerró Alfonso con preocupación.