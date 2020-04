COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - A partir de la difusión de una carta firmada por una médica en Corcovado, que denuncia un exceso de horas de guardia, que trabaja a pesar de su estado de salud complicado y que hace dos meses que no cobra su sueldo, el ministro de Salud de la provincia Fabián Puratich desmintió esas afirmaciones y remarcó que "todo el personal de salud ya cobró su sueldo de febrero durante el mes de marzo, o sea que esa es la primera incongruencia: decir que le deben dos meses de sueldo cuando ya lo cobró, cobró unos 130 mil pesos y tiene 30 mil pesos en crédito en el Banco Chubut".

Por otro lado, Puratich indicó en diálogo con ADNSUR que en el Hospital de Corcovado "hay tres médicos, una de ellas comenzó con licencia de maternidad, y el otro médico es su marido", y señaló que "la cantidad de horas de guardias es proporcional a la cantidad de médicos que hay, pero son guardias pasivas que las hacen en su casa al lado del Hospital, no es que esté de guardia activa en el Hospital, y si estaba enferma el otro profesional del Hospital por más que sea su marido podría haberle cubierto la guardia y después ella devolvérsela cuando se recupere"

"Evidentemente tiene una mala predisposición con el sistema de salud pública, desde el Ministerio de Salud ya le hemos iniciado un sumario porque siempre se dirige de manera irrespetuosa hacia el Gobernador de la Provincia y hay una ley de la Administración Pública que -ante esta falta de respeto manifiesta por personal del gobierno se puede iniciar sumario y hasta pedir su exoneración; eso esta en trámite", apuntó el ministro.

Remarcó que la profesional "tendrá que hacerse responsable de sus dichos y la mentira de decir que no cobró el sueldo porque lo cobró como corresponde, el sueldo de febrero lo cobró en marzo, y ahora si tiene pendiente el sueldo de marzo como lo tienen todos los trabajadores"

Puratich indicó que el de Corcovado "es un hospital rural de una ciudad pequeña y nosotros estamos siempre en contacto, tanto con la directora del hospital como con el intendente", pero expresó: "lamentablemente es una profesional muy problemática para el desarrollo del trabajo dentro del hospital; tiene todo lo necesario para trabajar, los insumos también y ya personal del Área Programática se ha hecho presente para corroborar como esta ante la eventualidad de esta pandemia".

"Es un hospital que siempre fue ejemplo en la cordillera y que ahora vive esta circunstancia de gente intolerante y que usa las redes sociales para mentir ante una situación que tendría que transmitir seguridad, pero en cambio se dedica a mentir y difamar", criticó.

El ministro consideró que "uno tiene que ser respetuoso de los funcionarios, podemos estar en contra o a favor, tenemos muchas formas de expresarlo pero de manera respetuosa, pero no vamos a tolerar que nadie falte el respeto siendo funcionario del Estado; si la señora está tan en contra tiene la posibilidad de ir a trabajar a otro lugar y no trabajar para el Estado. Tenemos que entender que si no nos respetamos es imposible trabajar en conjunto"