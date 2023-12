EDUCACIÓN EN COMODORO Docentes privados de dos escuelas reclaman que los hacen renunciar en diciembre "para no pagarles vacaciones" Así lo aseguró Darío Dodig, referente de SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados), quien además indica que esa medida "no corresponde" y no respeta la resolución de "contratación de los docentes a plazo indeterminado", salvo excepciones como las suplencias.