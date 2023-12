Este miércoles 20 de diciembre habrá marcha piquetera contra las medidas anunciadas por el gobierno de Javier Milei y además, en coincidencia con un nuevo aniversario de la manifestación del 2001.

La movilización está convocada para las 16 horas desde el Congreso Nacional a la Plaza de Mayo, y será la primera en el marco de la puesta en marcha del protocolo “antipiquete”, y de la advertencia de quitarle los planes sociales a quienes participen.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó un fuerte operativo para dar cumplimiento al protocolo “antipiquete” que buscará garantizar la libre circulación durante la movilización. “Va a haber cámaras en toda la ciudad de Buenos Aires, en los ferrocarriles y en distintos lugares donde pueden llegar a hacer el piquete. Habrá fuerzas policiales filmando para luego identificar a las personas que corten la calle”, precisó.

“Sepan que tenemos la forma de identificarlos y van a perder el beneficio que tienen”, advirtió en referencia a la quita de los planes sociales a quienes corten la circulación.

En este marco, la funcionaria afirmó - en diálogo con TN- que “las personas que corten las calles van a ser detenidas si no se suben a la vereda. Hace más de 8 años que hay miles de piquetes por año, los piquetes se han convertido en una normalidad donde se destruye todo y las posibilidades de tener una vida con normalidad”.

“Queremos que comience una era donde los argentinos tengan convivencia, paz y la posibilidad de llegar a sus trabajos o donde tengan que ir”, afirmó y agregó que “la decisión es volver al orden de Argentina, no hay más piquetes”

MÁS DE 5 MIL DENUNCIAS

La titular de la cartera de seguridad manifestó que es decisión del gobierno nacional terminar de una vez por todas con los cortes de calles. “Que se manifiesten las veces que quieran pero las calles no se cortan.” Hoy es el comienzo de un camino sin vuelta atrás”, dijo este miércoles por la mañana.

Sobre la línea 134, habilitada para que las personas denuncien si son amenazadas para ir a marchar. “Hemos recibido más de 5 mil denuncias en el 134 y no recibimos más porque se saturó la capacidad”, confirmó Bullrich.

“Si no voy a la marcha me cortan el plan potenciar trabajo nos decían los mensajes”, comentó. Entre ellos, hubo quienes denunciaron que les dijeron que “si no van a la marcha les cobran una multa de 7 mil pesos por no cumplir. Pero les aclaro que es exactamente al revés, si se quedan trabajando el plan trabajo lo van a tener, pero si cortan la calle lo van a perder”, afirmó.

“Tenemos muchos nombres en las denuncias, vamos a judicializar y es en todo el país, en varias provincias”, advirtió Bullrich.

“Esperamos que no lleven esto a una situación de violencia y no se genere una violencia extrema”, concluyó a horas de que comience la concentración.