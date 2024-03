Durante la sesión de este jueves, el presidente del bloque Arriba Chubut, el diputado Juan Pais, presentó en la Legislatura un proyecto de ley que crea la “Retribución Especial por generación de energía hidroeléctrica”, en sintonía con iniciativas legislativas similares impulsadas por las provincias de Río Negro -aprobada ayer jueves- y Neuquén, donde fue presentada esta misma semana.

Esta retribución, indica el proyecto, implica “un derecho que se le reconoce a la provincia por el aprovechamiento de los recursos naturales para la generación de energía eléctrica”, por lo que prevé “una participación en la producción por la puesta a disposición del factor necesario para la generación de energía”, en virtud de que, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional, la Provincia es “titular del recurso natural”.

La norma, que será analizada en Comisión, prevé que “la Retribución Especial por generación de energía hidroeléctrica no podrá superar el 5% del monto facturado por toda venta que el concesionario del aprovechamiento hidroeléctrico realice por todo concepto, y/o los que en el futuro sean incorporados por la Secretaría de Energía de la Nación u organismo que la reemplace”.

Además prevé que “los montos percibidos por la retribución especial por generación de energía hidroeléctrica serán coparticipados a los municipios correspondiendo un 84% a la Provincia y el 16% a los municipios”.

El proyecto fue firmado también por los integrantes de la bancada Vanesa Abril, Norma Arbilla, Emanuel Coliñir, Gustavo Fita, Tatiana Goic y Mariela Williams.

“Regionalismo bien entendido”

Al presentar el proyecto durante la hora de preferencia de la sesión de este jueves, Pais explicó que la propuesta se enmarca en “el vigor que está teniendo el regionalismo bien entendido, el regionalismo patagónico, la confluencia respecto de los intereses de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, Neuquén y La Pampa”.

Dijo que el proyecto se puede interpretar como una continuidad de “la interesante agenda que se vio en Puerto Madryn”, en relación con el Encuentro Patagónico de Gobernadores y de legisladores nacionales realizado la semana pasada a raíz de una iniciativa del gobernador Ignacio Torres.

“Luego de la reforma constitucional de 1994, no hay duda alguna respecto del dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias”, planteó.

Agregó que “como dominio y jurisdicción no son lo mismo, y no siempre son coincidentes, en este punto se ha generado un debate que aún no está saldado. Mi opinión es que la jurisdicción, sin duda alguna, es chubutense. Y que la Provincia deberá discutir políticamente, o en los estrados judiciales si hace falta, esta potestad y esta facultad tanto de la Constitución Nacional como de la Constitución Provincial”.

En este contexto, el proyecto de ley busca, “independientemente de cuál sea el tratamiento futuro de la renegociación o licitación de las concesiones de las hidroeléctricas en Chubut, que son Futaleufú y Florentino Ameghino; que se establezca un canon, una concesión y una licitación por el uso del agua, que entendemos que debe ser hasta un 5% de lo facturado por las compañías, sea la actual o la que en el futuro lo tenga”.

“Neuquén, siguiendo a Río Negro, está por tratar un proyecto de este tipo”, por lo que, sostuvo, “espero que tenga acompañamiento, que sea mejorado, y que tengamos una buena ley que dote de más recursos a nuestra provincia, que tanto nos están haciendo falta, porque además son recursos sustentables que vamos a poder tener a lo largo del tiempo”.

Artículo 124

Tras la fundamentación de Pais, pidió la palabra la diputada del bloque oficialista Despierta Chubut, María Andrea Aguilera, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, quien coincidió con la distinción entre los conceptos de dominio y jurisdicción.

“Esto es así porque lo establece el artículo 124 de la Constitución Nacional”, afirmó, y recordó que el vicegobernador Gustavo Menna, presidente de la Legislatura, planteó el tema durante su mandato como diputado nacional, en conjunto con las diputadas de Río Negro Lorena Matzen, y de Santa Cruz, Roxana Reyes.

“Pero además nuestro gobernador, Ignacio Torres, promovió una medida cautelar en ese sentido que fue despachada favorablemente como precautelar en el Juzgado Federal de Rawson. La obra es del concedente pero el recurso, no hay dudas de eso, es de dominio provincial”, finalizó.