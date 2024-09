Preocupación por los padres "antivacunas" en Comodoro y el bajo índice de vacunación en los niños de 6 y 11 años

Enfermeras y vacunadores de Comodoro Rivadavia se muestran preocupados por la baja cobertura de vacunación en alumnos de primer y sexto grado de la ciudad. En diálogo con ADNSUR, Silvia Villegas, directora del departamento de enfermería del Hospital Regional, advirtió que los índíces deberían alcanzar el 60%, y actualmente "rondan entre el 25% y 35".

“Las coberturas son muy bajas para esta altura del año, deberíamos estar en más del 60 o 70% de cobertura. Nos vemos con la cruel realidad de que tenemos un 25% en niños de 5 años y un 35% en niños de 11 años”, detalló.

VACUNAS POR CORTES DE AÑO DE NACIMIENTO

Villegas explicó que, “todo niño nacido en el año 2019 debería contar con las vacunas de ingreso escolar”. En los niños de 11 años, “estamos hablando de la Corte de niños que han nacido en el año 2013, y deberían tener aplicadas las vacunas que corresponden a esa edad”.

Lamentablemente -señaló- “no estamos pudiendo llegar a la meta por diversas situaciones que hemos tenido a lo largo de este año”. Y agregó, “nos hemos encontrado con padres que no nos autorizan a vacunarlos en los establecimientos educacionales”.

En relación al HPV, indicó, “deberíamos estar superando el 60%, nos encontramos con un porcentaje del 35% de niños y niñas vacunadas. Es una vacuna que previene el cáncer en todas sus formas. En especial, en las niñas cáncer de cuello uterino, y en los varones distintas versiones de cáncer. En relación a la triple bacteriana celular, es un 35%”, precisó.

LOS MOTIVOS

“Podríamos hablar de 'padres con desconocimiento en relación a la efectividad y eficacia de las vacunas”, puntualizó la profesional de la salud. Y continuó, “nosotros vimos que, después de pandemia, los padres quedaron con el mensaje erróneo de los movimientos anti vacunas. Se hablaba de que las vacunas ocasionaban daños en los niños, en las personas adultas -cuando empezó la movida de la vacunación contra el Covid-19, y quedaron con ese mensaje, en donde las vacunas no son efectivas, no están controladas, cuando no hay ninguna fundamentación real científica seria”, argumentó.

LA IMPORTANCIA DE LAS VACUNAS

“Son la principal herramienta de lucha contra enfermedades inmunoprevenibles, que han desaparecido y que siguen en en una etapa latente. Gracias a la vacuna, por ejemplo, hemos controlado la enfermedad de poliomielitis, sarampión”, argumentó.

Mayormente, el justificativo de los padres que se niegan a la vacunación de sus hijos se basa en que “no los quieren vacunar en la escuela porque ven que no es un ambiente seguro y que quieren estar ellos presentes.”

“Los invitamos a que vayan a los centros de salud, para que los lleven en ese ambiente que se considera seguro, donde está el equipo médico, pero tampoco lo hacen”, reclamó.