La cooperativa de energía eléctrica CALF, que opera en Neuquén, emitió una advertencia a sus usuarios debido a intentos de estafas. Según informaron desde la entidad, se registraron comunicaciones fraudulentas que ofrecen falsos descuentos a jubilados y pensionados, con el objetivo de obtener información personal. “No realizamos descuentos específicos para jubilados y pensionados en ninguna de nuestras facturas o servicios”, aclararon desde la cooperativa.

Los usuarios afectados reportaron haber recibido correos electrónicos que parecían legítimos, en los cuales se indicaba que podían abonar su última factura mediante un enlace. Sin embargo, una de las señales de alerta es que las fechas de vencimiento de los comprobantes enviados no coinciden con las de las facturas reales.

A través de sus redes sociales, CALF intensificó las advertencias, instando a los usuarios a no compartir datos personales ni realizar pagos a través de aplicaciones como WhatsApp o por teléfono. “CALF no solicita información personal por estas vías. Les pedimos que no proporcionen datos ni realicen pagos que no correspondan, ya que podrían estar siendo estafados”, señalaron en un comunicado oficial.

Este tipo de estafas no es nuevo en la región. Hace algunos meses, la misma cooperativa denunció casos de "vishing", una modalidad delictiva que combina el engaño por voz (a través de llamadas) y phishing (correo electrónico), en la cual los estafadores se hacen pasar por empleados de la empresa para obtener claves y datos personales.

Ante esta situación, CALF recomendó a los usuarios que, en caso de recibir este tipo de mensajes o llamados, se comuniquen directamente con la cooperativa a través de sus canales oficiales para verificar la autenticidad de las comunicaciones.

Con información de DiarioRN, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.