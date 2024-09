El sueño de tener una casa propia se transformó en una completa desilusión para una joven en Mendoza.

La flamante propietaria, oriunda de Los Corralitos, Guaymallén, se acercó al lugar para observar el final de la obra y se encontró con un panorama desolador: la casa prefabricada estaba en pésimas condiciones.

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria @pamela.fernandez32 mostró los graves problemas que presentaba el lugar y escribió: “Y así fue como me estafaron con una casa prefabricada”.

Después, cuando ingresó al interior mostró que las paredes estaban atornilladas al piso con “anclajes” de fierro y el techo, en tanto, se encontraba con las tablas de madera dobladas y no estaban ubicadas correctamente. “El dueño me dijo que no pasaba nada, que lo iban a arreglar”, mencionó.

“Necesito que vean esto, como han cortado el durlock”, cerró la mujer, generando cientos de comentarios en un video que se hizo viral.

Con información de Mzol, editada y redactada por un periodista de ADNSUR