Por el temporal de viento en Comodoro, se abrió una grieta en un departamento de "las 1008"

Este pasado martes, un nuevo temporal de viento azotó a Comodoro Rivadavia y obligó a la paralización de la actividad pública y privada.

Los vientos, que por momentos superaron los 150 km/h, afectaron vehículos, postes de luz, árboles, techos e impidió la operatividad del Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi.

Sin embargo, con el correr de las horas y ante un alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, existe preocupación entre los vecinos de la ciudad.

Una mujer y su hijo de 10 años sufrieron graves daños en su departamento ubicado en el edifico 32 del barrio 30 de octubre (también conocido como “las 1008”. De acuerdo a lo que informó una usuaria de ADNSUR, su vecina observó una grieta en su propiedad a raíz del viento y se preocupó.

La historia de Peti, la perrita que vive en una veterinaria de Comodoro esperando que la adopten

“Por favor, llamé a todos los números que me dieron y no me contestaron. En Defensa Civil dicen que al segundo piso no suben y no obtuvimos respuesta de la Unión Vecinal”, declaró.

Ante esta preocupante situación, exigieron una respuesta urgente ya que las ráfagas de viento no cesarán en la localidad petrolera.