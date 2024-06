Una dotación de policías de la Comisaría 16 de Neuquén asistió a una mujer de 28 años durante un parto casero en una vivienda situada en la calle Godoy al 900. Aunque no tenían un entrenamiento específico para partos, sus conocimientos en primeros auxilios fueron esenciales para asegurar el bienestar de la madre y su recién nacido.

El comisario Inspector Julio Muñoz, coordinador Operativo de la dirección Seguridad Neuquén, compartió detalles del incidente. A las 6 de la mañana del martes, una llamada al 101 alertó a los oficiales sobre una mujer en trabajo de parto que necesitaba ayuda urgente. La dotación se movilizó de inmediato hacia la dirección proporcionada.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron que el bebé ya había nacido. Sin perder tiempo, realizaron el pinzamiento del cordón umbilical, asegurando que tanto el recién nacido como su madre estuvieran en condiciones estables hasta la llegada de los servicios médicos.

Poco después, una ambulancia convocada por la Policía llegó para trasladar a la madre y al bebé al hospital Heller. "El bebé, un varoncito, está en buen estado de salud y se encuentra en el área de neonatología del hospital", informó el comisario Muñoz.

Aunque los motivos por los cuales la familia no acudió directamente a un centro de salud no fueron indagados, la prioridad de los policías fue garantizar la salud de ambos. El comisario Muñoz destacó que, a pesar de no tener una capacitación específica para partos, los agentes están preparados para hacer "lo que sea necesario" en cada emergencia.

El clima de tensión y la urgencia del momento hicieron que no hubiera tiempo para fotos ni celebraciones. La prioridad era la salud del recién nacido y su madre. La rapidez y efectividad de los agentes fueron cruciales, asegurando que la situación se manejara de la mejor manera posible.