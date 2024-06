Realizan trabajos preventivos ante el alerta por lluvias y nieve: ¿cuáles son las líneas de asistencia?

Ante la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, por fuertes lluvias y nevadas en Comodoro Rivadavia y alrededores, las distintas dependencias municipales refuerzan las tareas preventivas para evitar inundaciones y colapsos de canales evacuadores, tanto en la zona sur como norte.

Asimismo se coordinan los canales de comunicación entre la Secretaria de Desarrollo Humano y las asociaciones vecinales, para llegar a los vecinos que debido al temporal necesiten ayuda.

Desde el área de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, el director Gral. Sebastián Barrionuevo, detalló que habrá precipitaciones constantes durante este martes, gran parte de la jornada del miércoles y mermaría el jueves. En ese sentido, puntualizó que “mayormente será lluvia, aunque en algunos momentos del día también caerá nieve”.

La nieve en Comodoro trae el recuerdo del gran temporal de 2001

Ante los pronósticos de fuertes lluvias, las distintas áreas operativas cumplieron con trabajos de saneamiento de canales evacuadores, y en ese sentido el referente del organismo municipal explicó que “lo que hicimos estos días fue continuar con el trabajo preventivo de recorrer los pluviales y ver las condiciones en los que se encuentran, para que las cuadrillas realicen la limpieza correspondiente para evitar que haya obstrucciones en los pluviales y así poder minimizar inconvenientes”.

Por otro lado, Barrionuevo afirmó que en caso de que los vecinos necesiten nylon por alguna situación en los techos de su vivienda, el área de Desarrollo Humano y Familia “dispuso un sistema coordinado con todas las vecinales para tenerlas abastecidas”.

Alerta naranja por lluvia y nieve en Comodoro: “Se esperan entre 10 y 20 mm”

Recomendaciones y contacto de emergencia

En cuanto a las recomendamos a tener en cuenta durante estos días de lluvias, Barrionuevo solicitó que “los vecinos se resguarden en sus viviendas de no ser necesario salir, para tratar de minimizar la cantidad de gente circulando y así evitar contratiempos”.

Al mismo tiempo, informó que, debido a las condiciones climáticas, se registrarán fuertes heladas y por lo tanto “vamos a salir durante la madrugada a hacer recorridos preventivos con sal para tirar en algunas arterias. Por lo que se solicita –continuó- que los automovilistas, circulen con extrema precaución, a velocidad mínima, con el vehículo en condiciones, con revisación previa de los frenos y neumáticos, para prevenir accidentes”.

Por otro lado, solicitó no dejar la basura en la vereda o afuera del domicilio, para que no sea arrastrada por la lluvia y genere problemas en los canales evacuadores. “Le pedimos al vecino que sea considerado y que trate de no sacar la basura”, sentenció el titular de Defensa Civil.

Alerta naranja por nieve en Neuquén a partir de este lunes feriado: cuáles son las zonas afectadas

🔴LÍNEAS DE ASISTENCIA

Ante cualquier emergencia, los vecinos deberán comunicarse con Defensa Civil, marcando el 103, donde el personal lo asistirá o canalizará sus consultas.

También pueden recurrir al 100 de Bomberos, 101 Policía y 107 de Emergencias Médicas.