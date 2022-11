Polémico: amaban tanto a su perro que cuando murió decidieron conservar su suave piel

Los cruces de opiniones comenzaron rápidamente en redes sociales cuando una empresa de taxidermia publicó la foto de la piel de un Golden Retriever que acababa de preservar para los dueños del animal, una familia australiana que tras la muerte de su amada mascota decidió preservarla de esa forma.

Chimera Taxidermy es una empresa que ofrecen a sus clientes la posibilidad de embalsamar a sus animales o de conservan su piel. En su cuenta de TikTok, la firma mostró los resultados del proceso y la piel del perrito, y encendió la polémica.

En un primer momento, los usuarios pensaron que se trataba de una alfombra, lo que generó algunas críticas, mientras que otros apoyaron la iniciativa de los familiares.

“No dejemos que la verdad se interponga en el camino de un buen titular, ¿cierto?. No, no hice una alfombra con la piel del Golden retriever como dicen las noticias. No esperaba que esto se convirtiera en una noticia internacional, así que me gustaría aclarar qué es lo que hago”, expresaron en un comunicado desde la empresa tras el impacto que tuvo la imagen.

“Algunos eligen solo una porción de piel, otros eligen toda la piel. Algunos prefieren quedarse con el cráneo e incinerar el resto. Unos quieren preservar a su mascota dormida para siempre. Las mascotas que preservo no son ‘alfombras’”, aclararon.