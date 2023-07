Una insólita situación se vivió durante el programa que conduce Pamela David por el canal América y desató la polémica.

Todo ocurrió cuando el periodista Fabián Rubino realizaba una nota sobre la denuncia de vecinos acerca del funcionamiento de un "búnker" donde se vendían drogas en el barrio de Once.

En plena transmisión, el cronista anunció: "Voy a ver si puedo comprar". Le pidió al camarógrafo que lo acompañaba que apague la luz, se acercó a la puerta y gritó: "¿Puedo comprar? Hola, ¿se puede comprar? Gracias, ¿Cuánto es, 1500? Bueno, dame".

Mientras todo esto ocurría a plena luz del día, Pamela David contó a los televidentes que los vecinos del barrio tenían miedo y habían realizado múltiples denuncias a la policía sin recibir respuesta alguna.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Unos segundos después, Rubino reapareció en cámara con la droga. "No puedo creer lo que acaba de pasar", exclamó la conductora.

El notero contó que no sabía qué le habían vendido, ya que solo le dieron el precio y el producto, mientras mostraba dos pepitas blancas a la cámara.

Minutos después de la transmisión en vivo, una vecina se acercó y la policía acudió al lugar.

A LA COMISARÍA

Posteriormente, se conoció que el periodista fue trasladado en patrullero a la comisaría para declarar. "El reactivo dio positivo. Tendremos que ir a declarar. No sé cómo seguirá la historia. La verdad, no sé si mi situación estará comprometida. Si cometí un ilícito, no lo sé", dijo.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

"Me van a llevar a la seccional para tomar declaraciones y de ahí no sé para dónde sigo. Yo los pierdo ahora, chicos, les mando un beso grande. Me voy", se despidió el comunicador.

Durante el resto del programa, se informó que Rubino fue trasladado únicamente para brindar su testimonio y que de ninguna manera, quedó imputado por la compra de estupefacientes, según publica El Destape.