En las últimas horas se difundió una foto de la histórica conductora de televisión, MIrtha Legrand, luego de someterse a una operación y rápidamente tuvo una gran repercusión.

La imágen fue publicada en Instagram por Teté Coustarot, una de las grandes periodistas que dio la televisión argentina.

La publicación realizada en el perfil de Coustarot, la periodista expresó: "¡Estamos festejando con Chiquita su presente fantástico y su recuperación al 5° día de la colocación del marcapasos!".

Lo que llamó la atención es una teoría que surgió en redes sociales a raíz de un comentario de Moria Casan. "Me da foto trucada, la sra no usa pantalones y no creo k ese tobillo y ese pie sean de ella", escribió la diva en Twitter.

Luego de ese comentario, una usuaria analizó la foto y dio a entender que la foto podría haber sigo trucada. "Y tiene razón, aparece en Google Lens ", escribió la cuenta.