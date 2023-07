Una pared se convirtió en motivo de una disputa que terminó en el Juzgado Municipal de El Chaltén, en Santa Cruz. Y el mural pintado en homenaje a los excombatientes de Malvinas podría ser demolido, al menos en una parte, si se cumple la resolución del Juzgado.

Todo comenzó cuando el Multiespacio Cultural "El Merendero" decidió construir una pared curva de unos 5 metros de largo y 2.5 metros de alto frente a la sede para que los artistas Rodrigo Crespo y Vanesa Rivero pintaran un mural en homenaje a los excombatientes y que fue inaugurado el pasado 2 de abril.

Sin embargo, la queja de un vecino ante el Juzgado Municipal de Faltas porque la obra le tapaba la vista hacia el norte y también la fachada de su comercio, llevó a que se multara al responsable del merendero por $366.138 por excederse y que se lo intimara a demoler parte del muro que excede la línea municipal.

Polémica: Un sacerdote gastó una fortuna por un mueble y pide colaboraciones para pagarlo

Desde el merendero, Raúl Casco, hizo un descargo aclarando que la obra no es clandestina, ya que no existe la necesidad expresa de solicitar permiso para la realización de un mural, dado que no se encuentra contemplado en el Código de Edificación, lo cual lo exime de la necesidad de solicitar autorización para llevarlo adelante.

Y además, sostuvo que la parte del mural que excede la línea municipal es una “pequeña porción que se puede medir en centímetros”, y que esto se debió “únicamente a un error del constructor", dijo en su descargo realizado el 28 de junio pasado, según publica Ahora Calafate.

Un grupo de estudiantes argentinos entonó la Marcha de las Malvinas en Inglaterra y emocionó a todos

El referente recordó que “es el único monumento de Malvinas” existente en El Chaltén, “declarado de interés por la legislatura de Santa Cruz y escenario de las vigilias del 2 de abril que comenzaron a llevarse a cabo en nuestra localidad a partir de la generación de este espacio”.

Desde el Juzgado de Faltas ,de igual manera, le indicaron que más allá del homenaje, pasado el plazo de 10 días, si el infractor no se ajustara a la reglamentación y retirara la parte del muro que está en la línea municipal, la tarea la llevará adelante la Secretaría de Obras y Urbanismo.