Pensó que tenía gripe, fue al hospital y quedó en shock con la terrible noticia que le dieron

A través de las redes sociales se volvió a viralizar la historia de una joven de 26 años, quien fue al hospital por un supuesto resfrío que terminó siendo una pesadilla.

La vida de Caoimhe Reddy cambió de repente, cuando una extraña sensación comenzó a manifestarse en su mejilla. Pronto, se dio cuenta de que no podía sostener una simple taza de café. Una parálisis facial misteriosa e inexplicable se apoderó de ella, dejando a los médicos perplejos y a la joven luchando en silencio por recuperar su normalidad.

“Todavía estoy trabajando en comer y beber, y hablar es realmente muy difícil. Al principio pensé: ‘Está bien, genial. Desaparecerá al cabo de un par de días’. Luego, cuando pasaron dos semanas y todavía no mejoraba, fue casi como si tuviera que seguir aprendiendo cómo lidiar con eso”, reveló en diálogo con el medio británico The Independent.

Según Caoimhe, ella estaba totalmente sana al momento del incidente. “Me desperté en la cama, mi novio había comprado una taza de café y la había dejado a mi lado. Fui a tomarlo y se me salió todo de la boca. Al principio no pensé en nada, sólo: ‘Eso es un poco raro’. Me miré en el espejo y descubrí que mi cara estaba paralizada, pero no había hormigueo; me sentía igual que la noche anterior”, detalló.

Al principio, pensó que era un síntoma leve de un resfriado, pero cuando no pudo contener líquidos en su boca al intentar beber café, supo que algo estaba gravemente mal. "Es tan impactante: el universo ha decidido congelar la mitad de mi rostro", lamentó.

Tras siete semanas de intensos estudios, los médicos lograron dar con un posible diagnóstico: los nervios faciales de Caoimhe estaban inflamados, lo cual pudo haber provocado una parálisis. Si bien le recetaron antibióticos, antivirales y esteroides, su condición no mejoró.

“No puedo cerrar bien la boca y perdí la mitad del uso de mis papilas gustativas”, añadió y cerró: “Sólo quiero ser lo más feliz y saludable posible. Comencé con acupuntura el miércoles, solo tratando de proteger mi salud mental”.