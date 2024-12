En las últimas 48 horas, la aerolínea low cost Flybondi volvió a complicar el itinerario de viaje a más de 12.000 pasajeros, tras cancelar y reprogramar más de 70 vuelos.

En los últimos años, la compañía privada se convirtió en líder nacional en demoras y cancelaciones, y “está entre las tres peores compañías del mundo”, reveló Minuto Uno.

Solo este lunes, Flybondi canceló dos vuelos y tenía demoras en otros dos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, mientras que en Aeroparque, canceló otros dos y presentaba demoras en rutas hacia Corrientes, Santiago del Estero, Iguazú, Mendoza, Neuquén y Tucumán.

Por demanda en el sector, ampliaron el límite de edad para que los pilotos puedan hacer vuelos

En las diferentes terminales se registraban importantes filas con pasajeros reclamando por esta situación. En Aeroparque, el dueño de una agencia contó que le habían cancelado 30 pasajes de un grupo de clientes.

"Volábamos ayer desde Mendoza a Aeroparque, y me los cancelaron en menos de un día antes por mail. No podés comunicarte con nadie, asique vine a que me cuenten de qué se trata", se quejó el agenciero en diálogo con C5N. "Te cancelan y no te reprograman ni te reembolsan. Tuvimos que salir comprar pasajes de Aerolíneas", explicó.

Esta situación de Flybondi está perjudicando directamente a toda la industria del turismo. En este marco, la semana pasada, en un comunicado conjunto, los miembros de las cámaras de Turismo y de Comercio e Industria y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche expresaron “su profunda preocupación ante las reiteradas cancelaciones de vuelos operados por Flybondi hacia y desde esta ciudad”.

Flybondi y la furia de los pasajeros por las continuas cancelaciones que afectan a Comodoro y Madryn

Lo cierto es que las cancelaciones frecuentes han sido una constante en la operación de Flybondi, lo que generó una ola de reclamos por parte de los pasajeros. En este marco, la ANAC emitió tres actas de infracción a la aerolínea, reflejando un historial problemático en el cumplimiento de las normativas del sector aéreo.

Con información de Minuto Uno, redactado y editado por un periodista de ADNSUR