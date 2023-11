Participó de "Los 8 escalones" y sorprendió a Guido Kaczka cuando contó con quién fue

Un participante de Los 8 escalones sorprendió al conductor Guido Kaczka y a los presentes en el estudio, cuando les dijo con quién fue acompañado a la grabación. El concursante se llama Segundo y participó de un especial del programa que le daba la chance a exparticipantes de regresar al ciclo.

Cuando el conductor le preguntó con quién se encontraba acompañado, Segundo contó que fue con una joven que había conocido hace muy poco.

“Vine con un match de una aplicación de citas”, reveló. El episodio le llamó mucho la atención al conductor y dejó por un momento las instancias de juego para centrarse en la historia.

El joven explicó que debido a que no tenía a nadie más que pudiera acompañarlo, decidió invitar a esta chica.La estoy conociendo ahora, es la de lunares. destacó, momento en que ella levantó su mano en la tribuna mientras Guido trataba de ubicarla con la mirada.

No, mentira... ¿Matchearon? ¿En serio? ¿Mentira que ésta es la cita de Tinder, no?”, le preguntó asombrado el conductor. Y después acercó el micrófono a la chica para hacerle algunas preguntas.

Cuando habló con ella, descubrió que hacía al menos 20 días que se habían cruzado virtualmente por primera vez, pero que en persona recién antes de ingresar al estudio se habían visto.

“¿Hicieron la cita acá en este estudio? Nada que ver, no lo puedo creer. ¿En serio? Me jodés”. continuaba Guido. “No me podía acompañar nadie, justo le conté y me dijo que venía y traía sándwichs de miga. La primera vez que nos vimos personalmente es hoy”, destacó el participante.

Guido Kaczka expresó su apoyo a la potencial relación entre ambos, señalando lo extraordinario de su primer encuentro y diciéndoles que “hacían una buena pareja”.