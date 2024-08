Desde este martes, los docentes de la provincia de Neuquén nucleados en el gremio ATEN han comenzado un paro de 72 horas aprobado en plenario. La medida es una continuación de las protestas para rechazar el plus salarial instaurado por el Ejecutivo provincial y exigir mejoras en las partidas de refrigerador y comedor. Además, los docentes piden el cumplimiento de los acuerdos confirmados en la mesa técnica.

La semana pasada, el gremio realizó una huelga de 48 horas, aunque la adhesión fue moderada. Según el Consejo Provincial de Educación (CPE), la participación en el paro osciló entre el 40% y el 45% en toda la provincia de Neuquén. Pese a esta cifra, ATEN decidió intensificar las medidas de fuerza para presionar al gobierno.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, habló con LU5 este martes y dejó claro que la derogación del plus salarial no es competencia del Ejecutivo sino del Legislativo, y por lo tanto, no está prevista. Sobre el pedido de renuncia que algunos sectores manifestaron, Martínez lo calificó como una posición política sin fuerza impositiva y aseguró que no se habilitará una mesa de discusión sobre este tema.

Respecto a la devolución de los días de paro, Martínez indicó que solo se reembolsará a aquellos docentes a quienes se les descontó de manera incorrecta. No obstante, enfatizó que la continuidad del ciclo lectivo es una condición sine qua non para cualquier negociación.

Durante la permanencia en Casa de Gobierno, se espera la participación de todas las seccionales de ATEN. El cronograma incluye una conferencia de prensa junto a sindicatos y organizaciones, así como charlas y talleres hasta las 15 horas. Esta manifestación busca visibilizar las demandas docentes y mantener la presión sobre las autoridades provinciales.

Para el jueves, último día del paro de 72 horas, ATEN tiene programada una asamblea para decidir los pasos a seguir si no hay convocatoria del gobierno provincial a una mesa de negociación. La continuidad de las medidas dependerá de la respuesta del Ejecutivo a las demandas del gremio.