El gremio docente ATEN decidió profundizar sus medidas de fuerza ante la negativa del gobierno provincial de retirar el plus salarial por presentismo recientemente aprobado por la Legislatura. Esta semana, los docentes neuquinos realizarán un paro de 48 horas que comenzará el miércoles con marchas en toda la provincia y continuará el jueves con acciones en el Consejo Provincial de Educación (CPE) y en los distritos escolares.

A partir del martes 6 de agosto, el conflicto se intensificará con un paro de 72 horas. Durante las primeras dos jornadas, los docentes llevarán a cabo permanencias en la Casa de Gobierno, mientras que el jueves 8 se realizarán asambleas en toda la provincia.

En Neuquén capital, la movilización del miércoles partirá a las 11 desde el monumento a San Martín, donde los docentes se concentrarán para la marcha provincial. La convocatoria del jueves está programada para las 9, en las puertas del CPE y en todos los distritos de la provincia, bajo la consigna de una "urgente mesa de negociación".

Otra vez, los docentes van al paro en Neuquén

La tensión escaló cuando una publicación en las redes sociales del diputado Claudio Domínguez, en respuesta al secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, generó revuelo. Guagliardo había expresado en su cuenta de Facebook: “Los docentes no vamos a renunciar al adicional creado por ley. Se debe cobrar sin ningún condicionamiento”. A esto, Domínguez, impulsor de la ley de "incentivo docente", respondió: "Marcelo Guagliardo: ¿Lo querés o no lo querés? El adicional profesional docente no es obligatorio. Lo tuyo ya es absurdo: querer cobrar el plus sin cumplir con el único requisito que es no faltar más de tres veces en un trimestre, como ocurre en cualquier trabajo”.

Domínguez continuó afirmando que la maniobra de ATEN era un “manotazo de ahogado” debido a que la creación del registro de renuncias al adicional demostró que una abrumadora mayoría de los docentes quiere percibirlo, cumpliendo con los requisitos. Concluyó pidiendo a ATEN que "terminen con este paro caprichoso y sin sentido que deja rehenes a niños, niñas y adolescentes vulnerando su derecho a la educación por el solo interés de cuidar los privilegios corporativos del gremio”.