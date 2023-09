Juan Manuel Diez, padre de la Escuela N°146 del barrio General Mosconi, relató que durante el temporal de viento a finales de julio, y con ráfagas de 157 km/h, "se voló un pedazo del techo del comedor" de la escuela.

"Esta es una escuela de jornada extendida, de 8 a 15 horas, y en este momento, los niños están asistiendo de 8 a 12", señaló en una conversación con Actualidad 2.0.

El padre reconoció que la demora en la reparación del techo está afectando a dos aspectos importantes: en primer lugar, que después de las 12 horas, los niños continúan con sus clases, algo que no está ocurriendo y en segundo lugar, que "sabemos que hay niños que, si no comen en la escuela, no comen o comen mal".

Desde este lunes habrá nuevos horarios para el sentido de circulación en el Camino Centenario

Este viernes, los padres decidieron convocarse al mediodía frente a la escuela y luego realizar una caravana hacia las oficinas de Obras Públicas para "hacer un poco de ruido allí".

El padre señaló que han presentado notas, pero "nunca recibimos respuesta", y aseguró que las autoridades "solo hacen que prolongar el tiempo".

"Estamos considerando tomar otras iniciativas para presionar a los funcionarios responsables", concluyó.