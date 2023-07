Pablo Grasso: "defendemos un solo interés y es el del pueblo de Santa Cruz"

Pablo Grasso estuvo acompañado de su compañero de formula Javier Castro, del vicegobernador Eugenio Quiroga y de Agostina Mora, la primera candidata a diputada por distrito. Participaron también candidatos del espacio Construyamos Juntos y referentes políticos de zona norte.

En primer lugar, el candidato a gobernador rememoró la importancia y el acompañamiento del expresidente Néstor Kirchner en Santa Cruz. “Cuando abrimos un local partidario se me vienen a la memoria compañeros y compañeras de muchos años, que estuvieron recorriendo con nosotros las calles de Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras. Y sabíamos que teníamos un dirigente importante en la provincia, que estaba al frente, y defendíamos un solo interés: el del pueblo de Santa Cruz. Asumíamos la responsabilidad de tener un proyecto político que tenía como objetivo resolver los problemas estructurales”, relató.

Al referirse a la actividad económica, Grasso afirmó que la zona norte “estuvo siendo explotada y no tiene el régimen necesario para redistribuir con estas empresas extranjeras que sólo enriquecen a uno o dos sindicalistas del petróleo”. Hizo énfasis en la necesidad de “reflexionar y recuperar a todos aquellos que piensan en un camino más justo, con proyectos colectivos” y de “cambiar la política pesquera y petrolera en Caleta Olivia, que tanto le dio a Santa Cruz”.

“Se terminó la época de imponer ideas. Tenemos que consensuar el trabajo para obtener los mejores resultados. Cuando el pueblo se une, las cosas son distintas. No es lo mismo (Sergio) Massa que (Horacio) Rodríguez Larreta”, expresó.

Javier Castro, por su parte, dijo que “no desconocemos la realidad de cada uno. Hacemos un trabajo incansable y necesitamos el compromiso de todos ustedes”. “No tengan vergüenza. Vayan con ganas y coraje a militar. En este proyecto van a tener gente de laburo, con ganas de cambiar la historia de todas las localidades”, alentó.

Sobre las promesas que se oyen en campaña, Castro diferenció al proyecto de Construyamos Juntos y aseguró que “no venimos a jugar con la esperanza de la gente prometiendo trabajo. Sabemos lo que es sufrir y tener necesidades. Por eso haremos todo lo posible para que recuperen la dignidad. Merecen estar mejor”.

“Los sueños se tienen que hacer realidad con trabajo, dignidad y coraje. Quedan días para modificar el rumbo de Santa Cruz. Estamos convencidos y por eso elegimos a nuestro conductor Pablo Grasso. Vamos a hacer valer los derechos. Para hacer eso necesitamos a todos”, finalizó.

Al momento de su alocución, Eugenio Quiroga le dirigió unas palabras a Grasso y contó que “es alguien que nos representa, que puede mirar a la cara a todos y decir que hará lo mejor posible para el futuro de todos”. “Necesitamos -dijo- que aquel que esté adelante en la provincia sea alguien que piense como nosotros, que tenga la sensibilidad y las ganas de trabajar día a día, gestionando para que todos los santacruceños y las santacruceñas podamos vivir mejor. Pablo Grasso es el candidato que va a poner a Santa Cruz bien alto, que va a cristalizar aquellos sueños que todos tenemos”.

“Hay mucha gente que no está porque otros sectores no los dejan venir a participar. Por eso, yo quiero dejar bien claro: nosotros no andamos persiguiendo a nadie ni apretando a nadie. Al contrario, los queremos presentes porque sabemos que la política es la herramienta de transformación para que muchos de ustedes, que perdieron la ilusión de trabajar en la política, vuelvan a tener las ganas de hacerlo”, aseveró Quiroga.

En su turno, Agostina Mora indicó que “se juegan muchas cosas en estas elecciones y no debe quedar puerta por tocar para contarles a todos los proyectos y sueños que buscamos cumplir”. “Pablo Grasso -continuó- encabeza el camino de un desarrollo con inclusión, con la sensibilidad necesaria para alcanzar los sueños pendientes”.

Ricardo Rivera habló sobre la presencia que han tenido en todos los barrios de Caleta Olivia y la participación “que le dan a todo el mundo. Somos 380 personas y logramos salir adelante del pozo en el que nos encontrábamos en su momento”. “Pablo Grasso cumplirá los sueños del pueblo caletense”, agregó.