La tarifa de ómnibus se actualizó esta semana a valores de 814 y 854 pesos en las áreas urbana y suburbana, pero además del aporte que abonan los usuarios, el costo se cubre con subsidios estatales.

Tal como anticipó ADNSUR, el mayor aporte es realizado por el municipio, con un desembolso que ya supera los 1.000 millones de pesos, a lo que se suman 150 millones de pesos del Estado provincial, que ha cubierto parcialmente lo que dejó de enviar el gobierno de Javier Milei desde diciembre último.

“Según los cálculos que han hecho los técnicos, hoy el valor del boleto tendría que ser de 1.700 pesos y ya hay ciudades que están en los 1.000 pesos ó 1.200 pesos, porque no pueden sostener un subsidio interno”, precisó Macharashvili, en diálogo con Actualidad 2.0.

Fue al reseñar los alcances de la presentación realizada por 20 intendentes de todo el país, de los que formó parte el jefe comunal comodorense, ante senadores y diputados nacionales para impulsar un proyecto de ley que restablezca el subsidio nacional, mediante la coparticipación de los impuestos que rigen sobre los combustibles.

PEDIRÁN A PROVINCIA OTROS 150 MILLONES POR MES

Paralelamente, el intendente anticipó que solicitará a Provincia que incremente el subsidio provincial, que es de 150 millones de pesos por mes desde que comenzó este año, al suplir lo que dejó de enviar Nación.

“Vamos a tener que solicitar que este aporte se duplique, porque realmente no podemos sostener el costo del boleto en forma total”, anticipó, por lo que el total de subsidios a valores de hoy debería superar los 1.300 millones de pesos.

También confirmó lo anticipado por el viceintendente, Maximiliano Sampaoli, con respecto a que la partida para sostener parte del precio del boleto en el municipio terminará de agotarse durante este mes (es decir, se gastó en seis meses lo previsto para todo el año, debido a la suba de costos), por lo que deberá pedir una ampliación presupuestaria.

“Esto es lo que expresamos en el Senado y en la Cámara de Diputados, que con la devaluación y la inflación, más la quita de los subsidios en todos los servicios públicos como el gas y la electricidad, se ha deprimido mucho la economía y el bolsillo de la gente”, planteó.

“La casta no viaja en colectivo -señaló, citando a otro de los intendentes que participó del encuentro-, o sea que hoy no tenemos que castigar al usuario pensando que este es un ser superior. Por eso dijimos que no hay que hablar de subsidios, sino de una real distribución de todo lo que aportan los argentinos y lo que aportan los vecinos desde aquí cuando cargan combustibles”.

AMPARO POR EL GAS: EL MUNICIPIO SE PLEGÓ A LOS RECURSOS DE SANTA CRUZ

Macharashvili se refirió también a la acción de amparo que presentó el municipio contra la suba en la tarifa de gas, en la que se plegó a la presentación realizada por la provincia de Santa Cruz, a partir de la autonomía que le da la Carta Orgánica Municipal.

En ese marco, el intendente evaluó que la decisión judicial de frenar temporalmente los aumentos que ya rige para Santa Cruz podría extenderse hacia Comodoro Rivadavia, pero advirtió que en cuanto la medida sea apelada por la Secretaría de la Nación, la medida podría quedar sin efecto. Es decir, volverían a cobrar vigencia los aumentos, hasta que la justicia se expida sobre la cuestión de fondo.

“Es la evaluación que hacen los abogados que están trabajando”, precisó el jefe comunal, quien de todos modos confirmó que el municipio insistirá en la vía judicial no sólo en la vecina provincia, sino que también participará del amparo que está preparando la Defensoría del Pueblo de Chubut.