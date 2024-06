La puja por los fondos del transporte: Nación no cumplió con el fallo de Sastre y se agrava la batalla judicial con Chubut

La batalla judicial entre Chubut y Nación por los subsidios del transporte está al rojo vivo, en medio de un contexto de reclamo de los intendentes que este martes asistieron al Congreso a pedir que Nación restituya el envío de fondos a los municipios del interior del país. El dato novedoso, es que la Fiscalía de Estado presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones como un “hecho nuevo” el DNU firmado por el presidente Javier Milei el 27 de marzo, que no acata el fallo judicial de febrero que ordenaba “no innovar”.

El resumen de la discusión es el siguiente: Nación había anunciado por resolución en febrero que cortaba el fondo compensador del transporte, y todos los subsidios al interior en esa materia. Chubut fue ante el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, con una medida autosatisfactiva y una cautelar, pidiendo que no se toque ese dinero.

El juez dio la razón a Chubut, y obligó a Nación a volver a transferir. El gobierno nacional envió los fondos, pero sólo los correspondientes a los dos meses pendientes de 2023, es decir, noviembre y diciembre.

Sin embargo, un mes después a fines de marzo, el presidente firmó a través de un DNU la eliminación oficial del Fondo Compensatorio del Transporte para las provincias, que aunque desactualizado por la inflación, cubría todavía un porcentaje del costo del boleto de colectivos urbanos e interurbanos fuera del Amba.

Se trata del decreto 280/24, publicado en el Boletín Oficial, que modifica de la ley de Presupuesto Nacional 2024, que en rigor es el del año previo prorrogado por la Decisión Administrativa 5/24. De por sí, este presupuesto “reconducido” es un recorte profundo de partidas.

La eliminación del subsidio para el transporte es indirecta: el DNU 280 establece que los artículos 81, 92, 93 y 94 de la ley 27.701 del Presupuesto 2023 no se incluyen en su prórroga a 2024. El primero es el que fijaba en ese momento un piso de 85 mil millones de pesos para el Fondo Compensador del Transporte.

Ese decreto para Chubut es un “hecho nuevo” que viola lo dispuesto por el juez en primera instancia, cuando el tema aún no se resolvió en la Cámara de Apelaciones. Por esa razón, la Fiscalía de Estado hizo una presentación y espera novedades. Lo concreto es que los municipios de Chubut, como el resto del interior del país, no recibieron un solo peso en subsidios nacionales al transporte en 2024.

RECLAMO

Hay que recordar que luego de ese decreto, hubo una resolución de la Secretaría de Transporte de la Nación que aumentó los subsidios solamente para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en desmedro del interior del país.

Por ello, este martes estuvieron en Buenos Aires los intendentes Othar Macharashvili y Damián Biss, de Comodoro y Rawson, dentro de la Red Federal que nuclea a los alcaldes de las principales ciudades del país, surgida hace pocos meses, como una alternativa de perfil más dialoguista a la histórica Federación Argentina de Municipios, afín al kirchnerismo y presidida por el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza.

Desde la Secretaría de Transporte fundamentaron el recorte de los subsidios en que “no le corresponde al Estado Nacional subsidiar la oferta en lugares donde no fija tarifa, ni diseña recorridos o frecuencias, ya que cada provincia o municipio es responsable de su transporte y debe administrarlo de la manera que lo considere, estableciendo la tarifa y las compensaciones a través de subsidios que cada jurisdicción considere”.

De acuerdo a un informe publicado por Infobae, en Transporte ratificaron que el Estado nacional sólo puede subsidiar a los colectivos con recorrido en jurisdicción nacional. “Esas líneas son, en total, 144, de las cuales 134 circulan por el AMBA y 10 son interprovinciales, como la línea 910 que va desde Rosario a San Nicolás de los Arroyos, las 906 y 907 que van desde Santa Fe hasta Paraná, la 902 que circula entre Resistencia y Corrientes o la 914 que lo hace entre Gral. Roca (Río Negro) hasta Neuquén, entre otras”.

Esta postura explica que en el primer cuatrimestre de 2024, los subsidios al transporte automotor en el AMBA cayeron un 23% respecto del mismo período de 2023, considerando la inflación, de acuerdo al análisis realizado por Infobae de los datos provistos por la Secretaría de Transporte. Mientras que la quita de compensaciones giradas a las provincias registró una disminución del 85%.

DESPROPORCIÓN

Tal como se observa en este informe periodístico, los datos muestran una marcada desproporción entre lo que recibe el AMBA y lo que Nación le gira a los distritos del interior del país. En este primer cuatrimestre de 2024, a valores ajustados por inflación, el AMBA recibió el 94% de los subsidios totales al transporte automotor, mientras que todas las restantes provincias apenas el 6% restante.

A diferencia de lo que ocurre en el AMBA - donde sólo el Estado nacional le da fondos a las empresas para cubrir un porcentaje del boleto que supo llegar a ser del 90% - en el interior del país, las provincias y los municipios se hacen cargo de una parte de los subsidios. El régimen de compensaciones para el transporte del interior comenzó en 2007, pero en 2019 - durante la gestión de Mauricio Macri - se modificó y acordó que las provincias debían aportar, al menos, el 50% del valor de los subsidios recibidos en el año anterior.

Los gobernadores e intendentes advirtieron que el Fondo Compensador estaba en el Presupuesto 2023, prorrogado para 2024, por lo que no se podían eliminar las transferencias simplemente por una resolución, pese a que su monto se había licuado por la inflación. “Retirar los subsidios ha creado una crisis”, sostienen los jefes comunales de la Red Federal de Intendentes quienes, después de la falta de respuestas por parte de la Nación, decidieron ir al Congreso para visibilizar la problemática.

El nuevo jefe de gabinete, Guillermo Francos ratificó, sin embargo, este viernes en declaraciones a Cadena 3, que no habrá vuelta atrás con la disolución del Fondo Compensador del Interior. “No va a haber ese tipo de subsidios de la Nación. Estos son temas provinciales que tienen que resolver las provincias”.

Y agregó: “No podemos por un lado declamar federalismo y por otro lado pedirle subsidios a la Nación. El federalismo implica que la provincia recauda sus impuestos, recibe impuestos que son nacionales, parte de coparticipación y utiliza esos recursos para la gestión de la provincia”.