La primera ministra Liz Truss -que ocupa ese puesto desde el martes- levanta el teléfono y escucha:"El puente de Londres ha caído" (London Bridge is Down). Ella sería una de las primeras personas en enterarse de la muerte de la Reina Isabel II y poner en marcha el proceso que abarca diez días. Pero como la monarca no falleció en Londres sino en su residencia de Balmoral, en Escocia, el protocolo es ligeramente distinto, y primero se ejecuta otra operación: Unicornio.

Ambos planes son mundialmente conocidos, al menos por su nombre. Si bien mucho se ha hablado sobre “London Bridge is Down”, de la Operación Unicornio no se sabía tanto. La muerte de la reina Isabel II en el castillo de Balmoral, su residencia de verano, obligó la puesta en marcha de este último, que justamente prevé el deceso de la monarca en Escocia.

COMO ES LA OPERACIÓN UNICORNIO

Antes de dar a conocer la noticia al público, se suspenderían las sesiones parlamentarias en Westminster, el Parlamento de Escocia, el Senedd de Gales y la Asamblea de Irlanda del Norte para preparar el funeral de Estado.

Tras la suspensión parlamentaria, el féretro de la reina sería trasladado desde Aberdeen al Palacio de Holyrood, la sede del Parlamento escocés en Edimburgo, en un tren especial protegido por las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad.

Una vez allí, al día siguiente, se celebraría una misa solemne en la catedral de Saint Giles, situada al igual que el Palacio de Holyrood en la Royal Mile de la capital de Escocia. En la catedral, los principales líderes cívicos, dignatarios y ciudadanos de Escocia tendrían la oportunidad de presentar sus respetos y firmar un libro de condolencias.

A continuación, el féretro sería llevado hasta Londres en el Royal Train, partiendo desde la estación de Waverley y recorriendo la línea principal de la costa este hasta llegar a la metrópoli londinense.

Una vez que el ataúd llegase a Londres, la "Operación Unicornio" se daría por concluida para dar paso a la operación “London Bridge is down”.

CÓMO ES LA OPERACIÓN LONDON BRIDGE IS DOWN

La primer minista Liz Truss es la encargada de poner en marcha la operación, que duraría semanas. Todos los países de la Commonwealth o Mancomunidad Británica de Naciones serían entonces informados de la muerte.

Primero, desde el Centro de Respuesta Global del Ministerio de Exteriores, ubicado en un lugar desconocido en Londres, la noticia se comunicaría a los 15 Gobiernos de los países de los que Isabel II es jefa de Estado y, posteriormente al resto de la mancomunidad.

El plan también incluye un dispositivo para que la noticia llegue lo más rápido posible a la población. La agencia británica Associated Press y la BBC recibirían el anuncio en un flash informativo a través del Sistema de Transmisión de Alerta de Radio (RATS), y las radios comerciales, que tienen una red de luces que parpadean cuando ocurre una noticia de última hora de esta importancia, se enterarían de esta forma y por Independent Radio News.

Los presentadores de la BBC irán de luto con ropa preparada para la ocasión El canal televisivo de la BBC detendría su programación habitual y lanzaría un comunicado especial. Los presentadores de la BBC llevarán un traje negro y una corbata negra preparada para la ocasión, según ha informado The Guardian.

En el palacio de Buckingham, un lacayo vestido de luto saldría a las puertas exteriores para colocar un tablón negro con la nota oficial que informe de la muerte de Isabel II. El sitio web del palacio también mostraría este aviso.

Desde el anuncio del fallecimiento, la Bolsa pararía su actividad durante dos semanas y muchos negocios también permanecerán con sus puertas cerradas.

El funeral será unos diez días después del fallecimiento en la Abadía de Westminster, y será proclamado día festivo oficial en todo el Reino Unido.

CÓMO ES LA SUCESIÓN DE LA CORONA

Inmediatamente después de la muerte de la soberana, su hijo y heredero de la corona, el príncipe Carlos, la sucederá en el trono.

Spring Tide es el nombre de la operación que se pondría en marcha en paralelo a la London Bridge para preparar la ascensión al trono del actual príncipe de Gales.

Al día siguiente de la muerte de la reina, su hijo tendría que dar un discurso y sería proclamado rey de forma oficial. Ese mismo día, el Consejo de Adhesión se convocaría en el Palacio de St. James para proclamar al nuevo monarca.​ El Parlamento se reuniría por la noche para que los parlamentarios jurasen lealtad al rey Carlos, si ese es el nombre que elige el heredero para reinar.

Con información de la BBC, Perfil y El País