“Tuvimos más avances más de lo que pensábamos, estamos en condiciones de ponernos en un acuerdo, si es que se da lo que se planteó hoy, para sentarnos a hablar con las nuevas operadoras que vendrían a los yacimientos de Chubut, porque pasarían casi con los mismos contratos con las empresas de servicios -dijo el dirigente, en comunicación con ADNSUR-. Esto da garantías para que el 90% de nuestra gente mantenga su trabajo en relación de dependencia, por supuesto no para ya para YPF, pero sí para las distintas operadoras que llegarán”.

Si bien en la reunión participaron otros referentes de la compañía, Avila indicó que habló telefónicamente con Horacio Marín, el presidente de la compañía, para ajustar detalles “y el lunes próximo Marín nos dará una respuesta oficial, pero está este principio de acuerdo y le dije que si éstas son las condiciones, nosotros vamos a aceptar porque se garantiza que las contratistas van a mantener el mismo contrato que tenían con YPF”, indicó.

El traspaso de áreas de YPF: los nombres en danza y la apuesta por una transición ordenada hacia un nuevo ciclo

En ese marco, reflexionó que “no puedo evitar que YPF se vaya, tiene las puertas abiertas para hacerlo, pero no podemos dar peleas que se van perdiendo, como ya pasó con otras empresas que se fueron. Nosotros queremos que se queden para toda la vida, pero no es así, entonces hay que buscar la mejor manera de sacar beneficios para nuestra gente”.

Según precisó el dirigente, parte de lo que se acordará tiene que ver con el pago de los años de servicio de cada operario: “Es una indemnización que le corresponde a cada trabajador, porque la operadora se va y dejará liquidado a cada uno todo lo que corresponde, además de la garantía de continuidad laboral que darán las nuevas operadoras. Es lo que discutimos nosotros”, sentenció.

Traspaso de áreas de YPF: la empresa y el sindicato aseguran no habrá telegramas de despidos y buscan resolver el proceso en 3 meses

“EL PASIVO AMBIENTAL LO TIENEN QUE DISCUTIR EL INTENDENTE Y EL GOBERNADOR”

Finalmente, Avila señaló que la discusión del pasivo ambiental le corresponde al intendente Othar Macharashvili y al gobernador Ignacio Torres.

“Yo me tengo que encargar de discutir lo que corresponde a la gente, pero si me invitan a discutir otros temas también lo voy a hacer, para defender a la ciudad y a Chubut -indicó-. Si me llaman, doy una mano, pero hasta el día de hoy tampoco me han invitado ni yo pedí ser invitado, porque corresponde al Estado acordar esos temas”.

Por otro lado, dijo que en el encuentro de este lunes no se habló de nombres de las compañías interesadas en las áreas, lo que será tema de agenda de un nuevo encuentro con la compañía, previsto para la semana próxima.