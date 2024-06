Este miércoles 19 de junio y en el marco de una emergencia climática que afecta al sur de Chubut y norte de Santa Cruz, el Centro de Empleados de Comercio informó que no se le podrá descontar el día a los empleados que no puedan asistir a su trabajo.

"La emergencia climática que vive nuestraregión encuadra en FUERZA MAYOR, lo cual generó la suspensión de actividades en múltiples sectores públicos y privados", indicaron en un comunicado.

"Por lo que ante esta situación de gravedad que afecta a la población en general se pone en conocimiento de que aquellos empleadores que no hubieran suspendido sus actividades en la jornada de ayer y en el día de la fecha, que las inasistencias del personal producidas por situaciones que involucran las precipitaciones, nevadas, intransitabilidad de caminos, suspensión del transporte público, anegamiento de calles y viviendas, etc., no serán susceptibles de descuento de haberes ni afectarán el derecho a percibir la asignación complementaria (presentismo) regulada por el art. 40 del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75", explicaron.

