La Unión Tranviaria del Automotor (UTA) comenzó hace dos semanas a negociar con las cámaras empresarias los aumentos para los primeros meses del 2024.

Sin embargo, el planteo salarial presentado ante el sector empresario no ha tenido aceptación y por eso, desde la UTA no descartan avanzar con medidas de fuerza en caso de no acordar.

El lunes por la tarde se llevó a cabo una nueva negociación paritaria pero el resultado fue nuevamente negativo. Por lo que se acordó un nuevo encuentro virtual para el miércoles 31 de enero a las 15 horas para continuar las tratativas.

"Lamentablemente esta situación nos lleva a colocarnos en estado de alerta que indefectiblemente nos conducirá a medidas de fuerza, que es la herramienta que tenemos para defender nuestros salarios.", indicaron en un comunicado.

CUÁL ES EL PEDIDO

➡️Salario inicial conformado de $777.700 para enero 2024.

➡️ Salario inicial conformado de $972.125 para febrero 2024.

A lo que se sumaría un monto no remunerativo de $126.921 como reconocimiento de la diferencia habida entre la inflación publicada y el incremento acordado para el mes de diciembre 2023.

Desde el gremio habían cuestionado la falta de autoridades por parte del gobierno nacional que permitieran avanzar en las negociaciones. "No tenemos con quien dialogar y la Secretaria de Transporte no cuenta con funcionarios para resolver nuestros reclamos", expresaron.

“Sabemos que el Ministerio de Economía se estaría haciendo cargo de la Secretaria de Transporte, pero hasta tanto esto suceda, nosotros no podemos llevar nuestros salarios a nuestros hogares que necesitan de él para su sostén”, lamentaron.