El paro nacional convocado contra el DNU y la Ley Ómnibus tendrá consecuencias diversas en el transporte público de Neuquén, con un sorpresivo cambio de postura por parte del gremio de choferes UTA en relación con el servicio COLE.

En un principio, UTA había anunciado que el servicio COLE se vería afectado a partir de las 19 horas, pero posteriormente decidieron no afectar el servicio. Gabriel Ceballos, secretario gremial, explicó que la decisión se tomó para no perjudicar a los trabajadores que salen después de las 19 horas y regresan a sus hogares. A pesar de no afectar el servicio, UTA participará en la medida de fuerza y comparte el reclamo contra los proyectos de ley del gobierno de Javier Milei.

En cuanto a los colectivos interurbanos, sí adherirán al paro a partir de las 19 horas. La medida también tendrá impactos dispares en el servicio de taxis y remises, mientras que La Fraternidad anunció que el paro afectará el servicio del Tren del Valle desde las 11:30 de la mañana.

Neuquén: identificaron al joven que murió en el Río Limay

Por otro lado, en el aeropuerto Presidente Perón de Neuquén, el panorama será diferente. El personal de Aerolíneas Argentinas se sumó al paro, y JetSmart debió suspender vuelos debido a la adhesión del personal de pista y de descarga de equipaje. La low cost Flybondi anunció un servicio acotado, pero la totalidad de los vuelos programados para este miércoles estarían cancelados, afectando destinos como Aeroparque, Córdoba y Comodoro Rivadavia.