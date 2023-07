Anglesio detalló que ni el dólar agro ni tampoco la eliminación de las retenciones significa un gran impulso para el sector rural chubutense, ya que en el primer caso la medida llega sólo hasta el 31 de agosto (al igual que la que estaba hoy vigente, sólo que se eleva el tipo de cambio diferencial, de $300 a $340).

“Esto no produce ningún efecto a favor de los productores de Chubut, porque recién está empezando las primeras esquilas y el mercado australiano, que es el que fija los precios de referencia, está cerrado hasta el 14 de agosto, por lo que las ventas son a partir de septiembre”, reflejó el dirigente ruralista.

“Para esta economía regional, la medida no tiene ningún impacto –insistió-. Y la segunda medida tampoco genera mucho, porque se eliminan las retenciones desde el 1 de septiembre, pero el sector tiene sólo 3 y 5% de retención sobre las lanas lavadas y sucias. Por lo tanto, no va a generar ningún impacto importante para el sector”.

“Pedimos que el tipo de cambio con el que nos pagan sea igual al que nos cobran en los insumos”

En concreto, Anglesio reiteró que el reclamo del sector rural es por la unificación del tipo de cambio, “tanto para ingresos como para costos. Nosotros cobramos a un tipo de cambio y pagamos los insumos al doble”, refirió, en diálogo con Actualidad 2.0.

Al mencionar un ejemplo concreto, que tomó trascendencia en los últimos días, reiteró que el costo de un insumo importante para los productores patagónicos, como es una camioneta, equivale hoy al precio de 20.000 kilos de lana, cuando históricamente ese valor oscilaba entre 7.000 y 9.000 kilos, o 10.000 en el peor de los casos.

“Hoy ese costo se ha duplicado y el productor no puede hacer frente a la renovación de un importante tan importante, lo que demuestra con claridad el desfase entre el tipo de cambio que se aplica para liquidar las exportaciones de lana y el que se aplica a la hora de comprar los insumos”, insistió.

Para más detalles, añadió que esa cantidad de lana equivale a la producción anual de 5.000 ovinos, cuando el 80% de los productores de Chubut tiene menos de 2.000 cabezas, mientras que el resto se ubica entre 2.000 y 5.000 y sólo una mínima parte supera esa cantidad.

“Estamos hablando de uno solo de los insumos, sin contar los demás elementos, como los sanitarios, que han incrementado su valor muy por encima del tipo de cambio que se utiliza para la liquidación de la lana”, enfatizó.

A la espera del Plan Lanar 2

En materia de paliativos que espera el sector, Anglesio mencionó las gestiones iniciadas por las Federaciones rurales de la Patagonia, ante la Subsecretaría de Ganadería de la Nación, para contar nuevamente con un Plan Lanar, que implica fondos nacionales para financiar los costos de la esquila.

“Hoy no hay mecanismos para afrontar esos costos, como era el programa de prefinanciación de esquila y el productor tiene que afrontarlo en condiciones muy desfavorables, por ejemplo al vender su producción en forma anticipada, con el riesgo de perder mucho porque no hay precios de referencia. Las Federaciones han tenido reuniones con funcionarios nacionales para ver si se puede avanzar en un Plan Lanar 2 y si bien no hay certezas de que vaya a salir, las gestiones están iniciadas”.

Dicho programa, dijo finalmente, podría compensar parte de las necesidades para afrontar la temporada de esquila, que tiene entre sus principales componentes el costo de la mano de obra que realiza dicha tarea.