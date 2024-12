Neuquén llama a unirse al último gesto solidario del año: "Con 15 minutos de tu tiempo, podrías salvar hasta cuatro vidas"

La colaboración de los donantes voluntarios durante esta temporada es esencial para asegurar la disponibilidad de sangre en los hospitales de la provincia. Con este objetivo, el Centro Regional de Hemoterapia (CRH) extenderá su horario de atención durante las próximas dos semanas, de 8:30 a 12:00 horas, incluso los sábados, con excepción de los días 24 y 25 de diciembre, y 31 de diciembre y 1 de enero.

Desde el CRH, enfatizan que "la necesidad de sangre segura es constante", ya que "no puede ser producida de forma artificial y se utiliza regularmente en diversas intervenciones y tratamientos médicos, como cirugías, emergencias, tratamientos oncológicos e incidentes viales".

Con el fin de abastecer los requerimientos de sangre durante todo el año, el CRH, junto con la Red Provincial de Hemoterapia, organiza colectas externas que se suman a los puntos de donación fijos distribuidos en distintos puntos de la provincia.

Un gesto que salva vidas

En el marco de las festividades de fin de año, el CRH invita a la comunidad a sumarse a este acto solidario. Las personas interesadas pueden acercarse al centro ubicado en Teodoro Planas 1915, cerca del Hospital Bouquet Roldán, en la ciudad de Neuquén. Para consultas, también está disponible el número de WhatsApp +5492995087107.

Se recuerda a los donantes que es importante mantenerse bien hidratados el día previo a la donación. Además, se deben cumplir con algunos requisitos: tener entre 16 y 65 años (de 16 a 18 años con autorización de los padres o tutor), pesar más de 50 kilogramos, gozar de buena salud, presentar el DNI, no haber donado sangre en los últimos tres meses, no tener tatuajes ni perforaciones con menos de un año de antigüedad, y no estar en ayunas.

Con solo 15 minutos de tu tiempo, podrías salvar hasta cuatro vidas.