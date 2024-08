En un esfuerzo por mejorar la atención oncológica en las regiones Centro Oeste y Comarca Petrolera, el Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén afirmó acuerdos clave para la creación de dos nuevos centros oncológicos, uno en Zapala y otro en Plaza Huincul-Cutral Co. Estos centros representan un avance significativo en la descentralización de los servicios de salud, llevando atención especializada más cerca de las comunidades que enfrentan la lucha contra el cáncer.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, firmó un convenio con Nora Ilse Serrano de Salvatori, presidenta de LUNCEC, y Liliana Díaz, tesorera de la asociación, para establecer el centro oncológico en Zapala. Este acuerdo contó con el respaldo del gobernador Rolando Figueroa y del intendente de Zapala, Carlos Koopmann, quienes destacaron la importancia de esta iniciativa para mejorar la infraestructura sanitaria en la región.

El nuevo centro en Zapala no solo facilitará el acceso a tratamientos oncológicos para los pacientes de la zona, sino que también reducirá la necesidad de largos desplazamientos hacia otras localidades para recibir atención especializada. Esto marca un avance en la equidad de acceso a la salud, un aspecto fundamental en la lucha contra el cáncer.

De manera paralela, se firmó una carta compromiso para el desarrollo de un segundo centro oncológico en Plaza Huincul-Cutral Co, que estará ubicado en el hospital zonal de Cutral Co. El acto contó con la presencia de los intendentes Claudio Fabián Larraza, de Plaza Huincul, y Ramón Rioseco, de Cutral Co, entre otros funcionarios.

La carta compromiso establece que las partes involucradas trabajarán juntas para obtener los recursos económicos necesarios a través del Ente Autárquico Municipal (ENIM) y gestionar las obras públicas necesarias dentro del hospital zonal. Este centro oncológico se convertirá en un pilar esencial para la atención de los pacientes de la Comarca Petrolera, acercando servicios vitales a una población que históricamente ha tenido que viajar para recibir tratamientos.