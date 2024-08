Paro de 48 horas en el transporte urbano e interurbano del interior del país

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro nacional de 48 horas en el transporte urbano e interurbano del interior del país, tras el fracaso de las negociaciones paritarias con las cámaras empresariales ante la Secretaría de Trabajo de la Nación.

La medida de fuerza comenzará este jueves 26 de agosto y se extenderá hasta el viernes 27, afectando los servicios de colectivos en la mayoría de las provincias, a excepción de algunas jurisdicciones como Neuquén, Chubut, Misiones, San Luis, Santa Fe, Chaco, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Salta y Formosa, donde se lograron acuerdos salariales.

Desde la UTA, exigen que se alcance un acuerdo que "respete las necesidades de las provincias y garantice un salario digno para los trabajadores del transporte". Sin embargo, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) solicitó una "conciliación obligatoria" para "mantener la paz social y posibilitar la urgente convocatoria a los poderes concedentes y gobiernos provinciales".

La UTA rechazó este pedido, considerando que la parte empresarial "no coincide con la representación del interés colectivo", y confirmó el paro "en las jurisdicciones en las que no hayan acordado los salarios del personal".

NEUQUÉN Y CHUBUT NO PARAN

En el caso de Neuquén, el gobierno provincial intervino en la disputa entre la UTA y la cámara empresarial, logrando un acuerdo cerca de las 21 horas del miércoles. Una situación similar se replicó en Chubut, donde la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres trabajó para desactivar la interrupción del servicio.

Por otro lado, las autoridades gremiales puntanas decidieron no adherir al paro, mientras que en Santa Fe la seccional indicó que "no existe tal conflicto". En cuanto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la medida no afectará al transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense.

FATAP argumentó que "la realidad de la inmensa mayoría de las jurisdicciones del interior es que las condiciones económicas desfavorables del sector tornan imposible sostener la ecuación de la actividad", por lo que exigió que se sume a la negociación a las autoridades provinciales y municipales "para que puedan dar una respuesta presupuestaria necesaria".

En consecuencia, se fijó una nueva fecha de audiencia presencial entre las partes. La cita será el próximo 27 de agosto, a las 13.30 horas en la Dirección Nacional de Trabajo.