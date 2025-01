Necesitaba cortarse el pelo, quiso sacar un turno y la respuesta de la encargada la descolocó: "El curro del siglo"

En un inesperado intercambio de mensajes, una joven quiso sacar turno para cortarse el pelo y la respues de la secretaria la descolocó. La usuario de X (ex Twitter) compartió la captura de pantalla con la charla y generó gran repercusión.

“Quise pedir un turno para cortarme el pelo y esta historia es real el curro del siglo o qué”, escribió ‘Lu’ en el tuit que se viralizó en poco tiempo, donde además publicó la captura de pantalla de la conversación que había tenido por WhatsApp.

Como primer mensaje se puede ver que la secretaria del lugar le escribió algo inesperado: “Estamos realizando diseño de corte con asesoramiento”. Es decir, que no realizaban el corte, sino que se encargaban de hacer solo el diseño, según se pudo entender. Sin embargo, eso solo no fue lo que sorprendió a la mujer, ya que después el impacto fue mayor con el precio que le pasó. “Tiene un valor de $80.000. Por el momento no tengo disponibilidad para corte”, le explicó.

Sin entender mucho, la mujer le preguntó qué incluía si no era el corte de pelo. “Ese valor es solo para diseño con asesoramiento”, le remarcó. “¿Y cómo haría después, voy con ese diseño y me lo corto en otro lado?”, volvió a preguntar.

Después de la viralización del tuit y varias preguntas de otras personas sobre si era verdad, la joven aseguró que le explicaron correctamente de qué se trataba. “Misterio revelado, las 80 lucas incluyen corte. Tienen que aprender a comunicar, pero me saco el sombrero, claramente tienen su público que no seria yo”, finalizó aclarando que ella no pagaría ese monto.

El posteo rápidamente se viralizó en la red social, donde recibió más de 150 mil visualizaciones, más de 3 mil likes y cientos de comentarios al respecto. “Amé lo del diseño y la no disponibilidad de turnos para cortarse”, ironizó una usuaria. “Se superan día a día”, comentaron algunos usuarios.

