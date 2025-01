Los brigadistas que se despliegan en el territorio patagónico para combatir los incendios en el Parque Nacional Nahuel Huapi (Río Negro) y en Epuyén (Chubut) responden a las órdenes de sus jefes políticos, encargados de planificar y coordinar los recursos. A nivel nacional, desde que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) fue trasladado al Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich se convirtió en la principal responsable de contener la situación. Pero no está sola: en los diferentes organismos que deben actuar fueron designados funcionarios que son parte del equipo de la ministra desde hace años.

Los bullrichistas tienen una tarea compleja por delante. Cuando el incendio en el Nahuel Huapi ya había cumplido dos semanas, el fuego comenzó en Epuyén. La situación es dramática: la ola de calor y la sequía son dos factores que los expertos observan con preocupación. Al cierre de esta nota, el foco de Río Negro ya había consumido más de 4 mil hectáreas y el de Chubut más de 2 mil, donde además tuvieron que ser evacuadas alrededor de 200 familias.

El combate de los incendios forestales está a cargo de diferentes organismos: el SNMF es el que cuenta con mayor presupuesto —terminó el 2024 con $33.340 millones— y sus 150 brigadistas se trasladan por el país cada vez que son requeridos. La Administración Nacional de Parques Nacionales tiene menos dinero, pero cuenta con 400 brigadistas en el territorio y en cada uno de los 49 parques que hay en Argentina tiene una dotación de bomberos, cisternas y camiones hidrantes, según la información oficial.

Cuando la situación se desborda, como sucede hoy en la Patagonia, las autoridades pueden pedir colaboración de Gendarmería Nacional, de áreas de Salud y hasta de Seguridad Vial. Para coordinar todos los esfuerzos existe el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), que se activa en cualquier situación de catástrofe y también se encarga de ordenar el trabajo con las autoridades de cada provincia.

SNMF, SIN DIRECTOR FORMAL, EN MANOS DE PERSONAS DE CONFIANZA DE BULLRICH

Hasta fines de diciembre, el SNMF dependía de la secretaría de Ambiente, en la órbita de la Jefatura de Gabinete. La noticia del traspaso al Ministerio de Seguridad sucedió a fines de diciembre, cuando el incendio en el Nahuel Huapi ya era una noticia nacional.

Para los brigadistas el traspaso en sí no fue un problema, ya que desde que el SNMF fue creado en 2013 pasó por diferentes organismos. Sin embargo, en esta oportunidad hay algo que los preocupa: todavía no fue designado ningún director de manera formal y no tienen a quién elevar sus quejas. El combate del fuego sucede en medio de un reclamo por las condiciones laborales, en particular por los bajos salarios y por la decisión del gobierno de que todos los contratos sean por tres meses y no por un año.

Hasta el traspaso, el director del SNMF era Jorge Heider, un ingeniero que ya venía trabajando en el organismo desde antes de la asunción de Javier Milei. Según confirmaron a ADNSUR desde Jefatura de Gabinete, el funcionario no continúa en el cargo y tampoco fue transferido a Seguridad.

La vacante en el cargo también fue confirmada a este medio por Cristian Larsen, el presidente de Parques Nacionales. Resulta llamativo que no haya sido ocupado el puesto en plena temporada de incendios forestales (además de los focos en la Patagonia hay incendios activos en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos y en Santa Fe).

Sin embargo, a nivel público la confusión sobre quiénes son los responsables de apagar el fuego es total. Por ejemplo, el 16 de enero el senador nacional por Corrientes Eduardo Vischi contó en sus redes que se comunicó con Heider y le solicitó aviones hidrantes para su región.

Los funcionarios del Gobierno nacional consultados por ADNSUR aseguraron que, en la práctica, el SNMF está funcionando en la órbita de SINAGIR y bajo las instrucciones de sus máximas autoridades, Santiago Hardie e Ignacio Cabello, dos hombres del riñón de Bullrich.

Hardie fue gerente general de la Fundación Pensar, el think tank del PRO, y fue secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca durante la presidencia de Mauricio Macri. En 2023, fue el coordinador de la campaña electoral de Bullrich en La Rioja y Catamarca.

En el año de la campaña electoral, Hardie fue noticia por haber sido imputado por el delito de estafas reiteradas en una causa que investigaba a la Fintech Wenance. Poco después, sin embargo, la Justicia sobreseyó al actual funcionario.

Cabello, por su parte, dio el salto a un cargo con jerarquía nacional con el triunfo de Milei y la llegada de Bullrich al Gabinete libertario. Es oriundo de la localidad bonaerense de Vicente López, donde fue referente de la Juventud PRO y concejal.

CRISTIAN LARSEN EN PARQUES NACIONALES: EL MILITANTE DE BULLRICH

La Administración Nacional de Parques Nacionales es un organismo central a la hora de hablar de incendios forestales. Por estos días, en la Patagonia, los brigadistas están concentrados en el Nahuel Huapi, aunque también prestan colaboración en Epuyén, a donde enviaron 11 brigadistas propios y 3 camiones autobomba.

Al frente de Parques Nacionales está Cristian Larsen, uno de los primeros macristas que dio el salto a La Libertad Avanza de la mano de Patricia Bullrich, su jefa política. Abogado especializado en Derecho Tributario, se puso al frente del organismo en abril.

Larsen comenzó su militancia en el macrismo en 2015 y un año después, durante la presidencia de Macri, estuvo al frente de la empresa estatal Radio y Televisión Argentina. En 2023, en la interna que disputaba su espacio entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, trabajó para la dirigente. Y, apenas ganó Milei, comenzó su giro libertario.

Los brigadistas que dependen de Parques Nacionales están preocupados por el desfinanciamiento de los sistemas de alerta y prevención. Hernán Mondi, de Los Alerces, contó que las autoridades rescindieron los contratos de unos drones que se utilizaban para esa tarea y que ya no los tienen.

Larsen desmintió la información, dijo que “es probable que se haya producido una confusión” y asoció el tema con otro traspaso burocrático. “El sistema de drones pasó del Servicio Nacional de Manejo del Fuego a Parques Nacionales. Nosotros habíamos comprado drones, pero no teníamos pilotos, que debe estar certificados por la Anac, entre otras cosas. Entonces, cuando se terminó el contrato no lo renovamos y empezamos a usar los que teníamos con la gente que habíamos formado”, sostuvo el funcionario.

Larsen reconoce, de todas formas, que “siempre hay margen para mejorar los sistemas de prevención” y dijo que es donde pretende poner el foco en 2025. Sin Presupuesto aprobado, la cantidad de dinero que reciba el organismo dependerá de la discrecionalidad del Ejecutivo nacional, que confirmará la partida a través de un decreto.

“En Parques, igualmente, tenemos la suerte de contar con ingresos propios y de poder utilizar todo lo que recaudemos a partir del incremento de las entradas o de los servicios turísticos. El gobierno anterior no se preocupó por generar más recursos porque decían que no se debía utilizar a la naturaleza, pero tampoco intentaban generar recursos para conservarla y hoy tenés parques abandonados”, agregó Larsen.

LOS ORGANISMOS QUE DEPENDEN DE LOS GOBERNADORES

En el esquema de organismos que deben actuar para combatir los incendios forestales también existen organismos provinciales. Sus autoridades no dependen de Bullrich, como en Nación, sino de los gobernadores. En la región andina de Río Negro, el Servicio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales (SPLIF) está a cargo de Orlando Báez.

Báez fue designado como coordinador en octubre de 2024 por el ministro Desarrollo Económico y Producción de Río Negro, Carlos Banacloy. El funcionario venía de trabajar durante años en el organismo y, antes de asumir la coordinación, había sido el jefe de operaciones del SPLIF en Bariloche, donde tuvo que liderar tareas similares a las que enfrenta hoy en el Nahuel Huapi.

En Chubut, Rodrigo Galmes es el director del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. A diferencia de Báez, el funcionario tiene una trayectoria política: en 2023, fue candidato a intendente de la localidad de Corcovado y luego fue designado en su actual cargo por el gobernador, Ignacio Torres.