Incendio en Epuyén: las impactantes imágenes que muestran el avance del fuego

El incendio forestal desatado este miércoles en Epuyén avanza rápidamente y generá preocupación en los vecinos de la zona Rinconada, quienes tuvieron que ser evacuados por orden de las autoridades locales.

“Ya se evacuaron a 200 viviendas, según nos informó el director de Defensa Civil del Municipio. El incendio está muy activo. Vamos a tener mucho viento hasta altas horas de la noche, por lo que es muy difícil de controlar. Están todos los recursos puestos”, informó el subsecretario de Protección Civil de Chubut, Eduardo “Lalo” Pérez.

Alerta por un nuevo incendio en Chubut: ya evacuaron 200 viviendas ante el avance del fuego

“Lo primordial es salvar vidas. Hay que evacuar toda la zona porque, con este viento, no sabemos dónde puede ir a parar el incendio. Por favor, le pedimos a la gente que no se acerque al incendio y no transite por los callejones. Es un incendio reciente, que comenzó hace dos horas y estamos trabajando, pero las condiciones climáticas son adversas, sobre todo en un incendio de interfaz, donde hay muchas viviendas”, agregó el funcionario provincial.

Las personas que se autoevacúen deben ir al gimnasio de Epuyén. “Hay que agarrar lo necesario y salir. Hay que priorizar la vida”, remarcó Pérez.

Sigue creciendo la cantidad de víctimas por los incendios en Los Ángeles, y las pérdidas son millonarias

Las imágenes difundidas en las redes sociales muestran la magnitud de un incendio que, según informó el Servicio Provincial del Manejo del Fuego (SPMF), aún no se ha determinado cuántas hectáreas consumió.

“El incendio presenta rápida propagación debido al intenso viento presente en la zona. Las velocidades de viento pronosticadas para el lugar del incendio son de 30 a 40 km/h del sector oeste, predominando del noroeste, con ráfagas de 60 a 70 km/h, afectando hasta el momento a viviendas y con aviso de evacuación obligatoria en la zona de la Rinconada”, detalló un comunicado publicado por el SPMF.

Brigadistas precarizados y subejecución del presupuesto: los números detrás de los incendios mientras avanza el fuego en el Nahuel Huapi

Sobre el operativo, informaron: “Se encuentra trabajando personal de las Bases de Servicio de Epuyén, Golondrinas, Cholila, Lago Puelo, Pto. Patriada y El Maitén. Se sumará en el transcurso de la tarde personal de las Bases de Esquel, Trevelin y Río Senguer. También se cuenta con el apoyo de la Brigada Nacional Sur del SNMF, PN Lago Puelo, BV Epuyén, BV Lago Puelo y BV El Hoyo. Prestan apoyo en las tareas de combate 3 aviones hidrantes provistos por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego”.